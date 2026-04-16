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Alex Manninger, exguardameta de Arsenal y Liverpool, murió tras chocar su coche contra un tren en un paso a nivel
Trágico accidente en Salzburgo
Las autoridades locales de Salzburgo confirmaron que el accidente ocurrió alrededor de las 08:20 hora local en un paso a nivel, donde el vehículo de Manninger fue impactado por un tren que se aproximaba, según la BBC.
Los servicios de emergencia llegaron al lugar, sacaron al hombre de 48 años de los restos del vehículo e intentaron reanimarlo con un desfibrilador, pero murió en el acto. Viajaba solo. El maquinista del tren resultó ileso.
- AFP
Homenajes a un icono austriaco
La noticia ha conmocionado al fútbol austríaco. Peter Schottel, director deportivo de la Federación Austriaca de Fútbol, rindió homenaje al exguardameta de la selección, que jugó 33 partidos y participó en la Eurocopa 2008.
La Federación emitió un comunicado: «Su fallecimiento nos ha conmocionado. El fútbol pierde a una persona especial. Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y seres queridos. Mucha fuerza en este difícil momento».
Schottel añadió: «Alexander Manninger fue un embajador excepcional del fútbol austriaco, tanto dentro como fuera del campo. Su profesionalidad, serenidad y fiabilidad le convirtieron en una pieza fundamental de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables».
Se recuerda al autor del doblete del Arsenal
Los aficionados al fútbol inglés recuerdan a Manninger por sus cinco años en el Arsenal (1997-2002). Aunque fue suplente de David Seaman, fue clave en la temporada 1997-98, cuando el equipo, dirigido por Arsène Wenger, logró el doblete.
Esa temporada sustituyó al lesionado Seaman y dejó su portería a cero en seis partidos seguidos. Destacó en la victoria 1-0 en Old Trafford ante el Manchester United y en la tanda de penaltis contra el West Ham en la FA Cup. Esos logros le valieron el premio a Jugador del Mes de la Premier League en marzo de 1998.
- AFP
Una carrera llena de éxitos por toda Europa
Tras dejar el Arsenal, Manninger tuvo una carrera exitosa en las principales ligas europeas. Jugó en 14 clubes, destacando sus etapas en Italia con la Fiorentina, el Udinese, el Siena y la Juventus. En Turín dejó huella, y la Juventus expresó su pesar en un comunicado: «Hoy es un día terriblemente triste. Nos ha dejado no solo como un gran deportista, sino como un hombre de valores excepcionales: humildad, dedicación y una extraordinaria seriedad profesional».
Se mantuvo como un portero fiable hasta los 39 años, demostrando una longevidad y un carácter excepcionales. En 2016, a los 39 años, regresó a la Premier League para firmar un contrato breve con el Liverpool de Jürgen Klopp. Aunque no debutó con el primer equipo, su experiencia fue valorada en el vestuario antes de retirarse en 2017.