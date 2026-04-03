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Alessandro Del Piero apoya a Antonio Conte para que vuelva a ocupar el cargo de seleccionador de Italia tras la «vergonzosa» derrota en la final de la repesca del Mundial
La FIGC al borde del colapso
La infraestructura futbolística italiana se ha visto sumida en el caos tras una histórica tercera ausencia consecutiva en el Mundial, lo que ha provocado la dimisión inmediata de varios altos cargos de la FIGC. La dolorosa derrota en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina ha provocado que muchos pidan la dimisión del seleccionador Gennaro Gattuso, y la federación se enfrenta a una intensa presión para desmantelar el actual proyecto deportivo. Mientras el gigante mediterráneo se prepara para otro verano en el ostracismo internacional, la atención se ha desplazado del terreno de juego a una revisión sistémica completa del fútbol nacional.
- AFP
Del Piero exige una reforma
En el podcast «Sky Calcio Unplugged», Del Piero hizo un análisis mordaz de la crisis de la selección nacional, reconociendo la mezcla tóxica de ira e incredulidad que envuelve actualmente al equipo. El campeón del mundo de 2006 insistió en que la culpa va mucho más allá de una sola persona dentro de la federación. Dijo: «Por desgracia, lo que he percibido estos días son muchos sentimientos negativos, desde la tristeza hasta la ira que nos invade a todos los que hemos seguido este camino, así como la decepción y la incredulidad.
«Quedarnos fuera del Mundial por tercera vez consecutiva también es vergonzoso, y debemos analizar todo lo que hay detrás. Por desgracia, estamos muy lejos de nuestro nivel. Hay muchos aspectos que hay que abordar, no solo el relativo al presidente de la FIGC, pero me parece que hoy estamos muy lejos de encontrar soluciones».
Conte, el principal candidato
Dado que se prevé la salida de Gattuso tras el desastre de la eliminatoria, Conte se ha perfilado como la figura ideal para subsanar las deficiencias sistémicas señaladas por Del Piero. Aunque el técnico de 56 años tiene contrato con el Nápoles hasta junio de 2027, su historial anterior de 14 victorias en 24 partidos con los Azzurri lo convierte en la opción definitiva para volver al banquillo. Al comentar sobre la idoneidad de su antiguo compañero de equipo, el legendario delantero añadió: «Tiene todas las cualidades para convertirse en el posible nuevo entrenador; obviamente, es un candidato potencial».
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Se avecina una reforma estructural
La FIGC debe ahora sortear un complejo laberinto legal para hacerse con los servicios de un entrenador de probada eficacia como Conte, al tiempo que se recupera de la reciente oleada de dimisiones de alto nivel, entre las que se incluyen las del icono nacional Gianluigi Buffon y del presidente Gabriele Gravina. Si no se logra estabilizar el entorno antes del próximo ciclo de la Liga de Naciones, se corre el riesgo de sufrir un cuarto desastre consecutivo en la fase de clasificación, un escenario que supondría el colapso definitivo del prestigio del fútbol italiano.