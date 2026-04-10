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Khaled Mahmoud

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Alessandro Bastoni, del Inter, no parece convencido por fichar por el Barcelona pese a los intensos rumores

A. Bastoni
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Alessandro Bastoni prefiere quedarse en el Inter y luchar por un nuevo Scudetto antes que fichar por el Barcelona este verano. Aunque la prensa italiana y española asegura que el acuerdo está cerca, su corazón sigue en Milán.

  • Compromiso con los Nerazzurri

    Según el *Corriere dello Sport*, el Barcelona insiste en fichar al italiano de 26 años, pero Bastoni prefiere luchar por el Scudetto con el Inter antes que mudarse a Cataluña. Ya rechazó al Manchester City de Guardiola y ahora vuelve a elegir el proyecto milanés pese al interés del Spotify Camp Nou.

    Ya antes rechazó al Manchester City y a Pep Guardiola, pidiendo al club que ignorara sus ofertas. Su postura actual refleja ese mismo compromiso con el proyecto de Milán, pese al gran interés del Spotify Camp Nou.

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    El interés del Barcelona sigue siendo unilateral

    Es cierto que el Barcelona ha contactado con el entorno de Bastoni. El club azulgrana quiere reforzar su defensa y ve al italiano como prioridad. Sin embargo, aunque el interés español es evidente, el jugador aún no ha mostrado disposición a fichar. Bastoni se centra en el campo y no ha dado señales de querer forzar un traspaso.

    El Inter no ha recibido comunicación formal de su deseo de marcharse y el jugador se centra en el campo. Aunque es lógico que escuche la oferta del Barça, aún no ha dado el “sí” que los blaugranas esperaban en esta fase de la temporada.

  • El apoyo del público de San Siro resulta decisivo

    El ambiente en el Inter ha sido clave para que Bastoni decida quedarse. Tras una polémica simulación ante la Juventus y una desafortunada tarjeta roja con Italia, ha recibido abucheos fuera, pero en casa le apoyan.

    En el último partido contra la Roma, la afición de San Siro le dedicó una ovación al salir del campo, gesto que, según se informa, reafirmó su compromiso con el club. Con el respaldo de la fiel afición nerazzurra y el apoyo de la directiva, Bastoni se siente valorado en su actual posición.

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    El futuro depende del último partido de la temporada

    Aunque por ahora parece imposible su fichaje por el Barcelona, el resultado de la Serie A aún puede influir en los planes a largo plazo del defensa. Ganar el título probablemente reforzaría su vínculo con el club. Sin embargo, deben enfrentar las limitaciones económicas del mercado de fichajes y la posibilidad de recibir ofertas mejores desde el extranjero.

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