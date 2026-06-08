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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Alemania, cuadro del Mundial 2026: posibles rivales tras la fase de grupos y camino a la final

World Cup

Ya se conocen los rivales de la selección alemana en la fase de grupos del Mundial 2026. SPOX te explica a quiénes podrían enfrentarse Kimmich, Woltemade y compañía después y cómo sería su camino hacia la final.

Con Curazao, Costa de Marfil y Curazao, Alemania tuvo un grupo accesible en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué podría pasar después de la fase de grupos?

SPOX analiza el cuadro del torneo y los posibles rivales posteriores.

  • Alemania, cuadro del Mundial 2026: posibles rivales tras la fase de grupos y camino a la final.

    En este Mundial participan 48 selecciones por primera vez, así que avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Eso reduce el riesgo de que Alemania quede eliminada en la fase de grupos, como ocurrió en 2018 y 2022.

    Si Alemania gana su grupo, en dieciseisavos se medirá a uno de los terceros de los grupos A, B, C, D o F. En octavos, el rival saldría del ganador del grupo I, probablemente Francia o Noruega. En cuartos podría cruzarse con Países Bajos o Marruecos si ambos ganan. Si Alemania alcanza las semifinales, probablemente se midiera a España. 

    Si quedara segunda, enfrentaría al segundo del Grupo I (Francia, Senegal, Noruega o Irak). 

    En octavos podría cruzarse con Brasil y, en cuartos, con Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel. Si llegara a semifinales, su rival saldría de Portugal o de la vigente campeona, Argentina.

    Aquí tienes un resumen de todos los posibles partidos tras la fase de grupos:

    FechaGrupoPartidoLugar
    28/06SF1Segundo A – Segundo BLos Ángeles
    29 de junioSF2Primer E – Tercero A/B/C/D/FBoston
    29/06SF3Primer F – Segundo CMonterrey
    29/06SF4Primer C – Segundo FHouston
    30 de junioSF5Primer I – Tercero C/D/F/G/HNueva Jersey
    30 de junioSF6Segundo E – Segundo IDallas
    30 de junioSF7Primera A – Tercera C/E/F/H/ICiudad de México
    1 de julioSF8Primera L – Tercera E/H/I/J/KAtlanta
    01/07SF9Primera D – Tercera B/E/F/I/JSan Francisco
    01/07SF10Primer G – Tercero A/E/H/I/JSeattle
    02/07SF11Segundo K – Segundo LToronto
    02/07SF12Primer H – Segundo JLos Ángeles
    02/07SF13Primer B – Tercero E/F/G/I/JVancouver
    03/07SF14Primer J – Segundo HMiami
    03/07SF15Primer K – Tercero D/E/I/J/LKansas City
    03/07SF16Segundo D – Segundo GDallas
    • Anuncios
  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Mundial 2026: el calendario

    FechaRonda
    Del 11 al 27 de junioFase de grupos
    Del 28 de junio al 3 de julioDieciseisavos de final
    Del 4 al 7 de julioOctavos de final
    9–11 de julioCuartos de final
    14 y 15 de julioSemifinales
    18 de julioPartido por el tercer puesto
    19 de julioFinal
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Alemania, cuadro del Mundial 2026: posibles rivales tras la fase de grupos y camino a la final. Transmisión de los partidos de la fase de grupos de Alemania por TV y streaming.

    FechaPartidoTransmisión en televisión abiertaRetransmisión en televisión de pago
    Domingo 14 de junio (19:00 h)Alemania vs. CuraçaoARDMagentaTV
    Sábado 20 de junio (22:00 h)Alemania vs. Costa de MarfilZDFMagentaTV
    Jueves 25 de junio, 22:00 hAlemania vs. EcuadorARDMagentaTV

  • Mundial 2026: resumen de todos los grupos

    Grupo A

    México
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    República Checa

    Grupo B

    Canadá
    Bosnia y Herzegovina
    Qatar
    Suiza

    Grupo C

    Brasil
    Marruecos
    Haití
    Escocia

    Grupo D

    Estados Unidos
    Paraguay
    Australia
    Turquía

    Grupo E

    Alemania
    Curazao
    Costa de Marfil
    Ecuador

    Grupo F

    Países Bajos
    Japón
    Suecia
    Túnez

    Grupo G

    Bélgica
    Egipto
    Irán
    Nueva Zelanda

    Grupo H

    España
    Cabo Verde
    Arabia Saudí
    Uruguay

    Grupo I

    Francia
    Senegal
    Irak
    Noruega

    Grupo J

    Argentina
    Argelia
    Austria
    Jordania

    Grupo K

    Portugal
    República Democrática del Congo
    Uzbekistán
    Colombia

    Grupo L

    Inglaterra
    Croacia
    Ghana
    Panamá