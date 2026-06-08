Alemania, cuadro del Mundial 2026: posibles rivales tras la fase de grupos y camino a la final.

En este Mundial participan 48 selecciones por primera vez, así que avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Eso reduce el riesgo de que Alemania quede eliminada en la fase de grupos, como ocurrió en 2018 y 2022.

Si Alemania gana su grupo, en dieciseisavos se medirá a uno de los terceros de los grupos A, B, C, D o F. En octavos, el rival saldría del ganador del grupo I, probablemente Francia o Noruega. En cuartos podría cruzarse con Países Bajos o Marruecos si ambos ganan. Si Alemania alcanza las semifinales, probablemente se midiera a España.

Si quedara segunda, enfrentaría al segundo del Grupo I (Francia, Senegal, Noruega o Irak).

En octavos podría cruzarse con Brasil y, en cuartos, con Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel. Si llegara a semifinales, su rival saldría de Portugal o de la vigente campeona, Argentina.

Aquí tienes un resumen de todos los posibles partidos tras la fase de grupos: