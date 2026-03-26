Alemania, alineación prevista contra Suiza: ¡basta ya de misterios! Julian Nagelsmann desvela (casi) todo su once para el partido

El seleccionador nacional tendrá que prescindir de varios jugadores en esta última serie de partidos amistosos. La ausencia de Jamal Musiala ya se sabía desde hacía tiempo; tras la convocatoria, se retiraron primero Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, y más recientemente también Jamie Leweling y el portero Jonas Urbig. Nagelsmann convocó a Angelo Stiller y Chris Führich para sustituir a Pavlovic y Nmecha, y a Finn Dahmen, del Augsburgo, para sustituir a Urbig.

Pero pasemos ahora a los jugadores que previsiblemente saltarán al campo. Últimamente, la selección alemana ha jugado principalmente con una formación 4-2-3-1, y es probable que también lo haga contra la Nati.

En la portería, la cosa está clara: Oliver Baumann será el portero titular de Alemania. En la zaga, Joshua Kimmich es titular en el lateral derecho; el seleccionador Julian Nagelsmann confirmó ambas posiciones el jueves por la noche en la rueda de prensa.

En el lateral izquierdo, David Raum tiene preferencia sobre el joven del Frankfurt Nathaniel Brown. En el centro de la defensa, según Nagelsmann, que ha desvelado un número inusual de alineaciones, jugarán Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. El reincorporado Antonio Rüdiger ocupará inicialmente un puesto en el banquillo. Rüdiger ha asegurado que, incluso desde el banquillo, «lo dará todo». En el lateral izquierdo jugará David Raum. En defensa, dijo Nagelsmann, «necesitamos buenas sensaciones y estabilidad».

Dado que con Nmecha y Pavlovic se han marchado dos mediocentros, Leon Goretzka, del FC Bayern de Múnich, es titular. Se prevé que Angelo Stiller sea el «clon» de Pavlovic en el seis. El jugador del Stuttgart, convocado a posteriori, es uno de los que aún deben demostrar su valía para una convocatoria al Mundial. El puesto de Musiala en la delantera, junto a Florian Wirtz y, previsiblemente, Nick Woltemade, recae en Serge Gnabry; durante el partido, Karl puede aspirar a debutar.

El joven de 18 años «ha entrenado de forma muy destacada», elogió Nagelsmann, «me ha causado una impresión muy positiva y no he tenido en absoluto la sensación de que el revuelo mediático se le suba a la cabeza». Quedaba la posición de delantero centro, y también ahí Nagelsmann ya se había decidido la noche anterior: el retornado Kai Havertz. «Es un jugador extremadamente bueno que nos vendrá muy bien en esa posición».

Más adelante, Florian Wirtz comenzará en el centro; en la banda, debido a la baja de Leweling, Nick Woltemade, que no está en su mejor momento en el Newcastle, podría tener buenas posibilidades de ser titular. El tercero del trío debería ser Serge Gnabry. En la punta, según Nagelsmann, Kai Havertz tendrá preferencia sobre Deniz Undav.

Alineación prevista de Alemania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz