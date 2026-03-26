«Alcohol en la botella de Gatorade»: una revelación impactante sobre un jugador del FC Barcelona

Hleb había fichado por el Barcelona un año antes, procedente del Arsenal, por 17 millones de euros. Bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola, el entonces centrocampista de 28 años ganó el triplete con el legendario equipo liderado por la superestrella Lionel Messi, pero él mismo no pasó de ser un jugador suplente. En 36 partidos con el Barça, Hleb disputó 1687 minutos y dio tres asistencias. No formó parte de la convocatoria para la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United.

Los rumores sobre sus problemas con el alcohol llevan tiempo circulando. «Hleb podría haber llegado más lejos en el fútbol. Ha tenido una gran carrera, pero es que también le gustaba beber alcohol», declaró Wojciech Szczesny en una ocasión al canal polaco de YouTube Foot Truck. Hleb y Szczesny jugaron juntos en el Arsenal y, al igual que Hleb, Szczesny también acabó en el Barcelona años más tarde.