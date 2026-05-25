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Al propietario del Nottingham Forest le rasgan la camiseta en una pelea con el sobrino del primer ministro griego durante un partido de baloncesto
El caos se desata en el Estadio de la Paz y la Amistad
El propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos asistía a un importante partido de baloncesto en El Pireo cuando la tensión estalló en la zona VIP.
Testigos presenciales aseguran que el ambiente se tornó hostil entre Marinakis y Grigoris Dimitriadis, ex alto cargo del Gobierno griego y sobrino del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Según el Telegraph, la discusión empezó de forma verbal pero pronto derivó en un altercado físico que conmocionó al público.
El personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar que la situación empeorara ante la mirada de los asistentes.
- AFP
Un altercado físico deja a Marinakis con la ropa rasgada
Durante el tumulto, la camiseta de Marinakis se rasgó al enfrentarse ambos grupos. La imagen del propietario de un club de la Premier League peleando en público ha conmocionado al deporte y la política griegos, donde Marinakis, presidente del Olympiacos, sigue siendo muy influyente.
Fotos y testimonios del pabellón muestran un gran desorden en las gradas, mientras aún se jugaba el partido. La cercanía de otros altos cargos y delegados agravó la controversia.
Antecedentes de tensiones entre las partes
El incidente se produce tras años de fricciones políticas y personales entre Marinakis y el entorno del primer ministro griego. La disputa ha escalado de litigios y enfrentamientos mediáticos a una pelea física en un evento deportivo.
A pesar de la notoriedad de los implicados, el altercado no pasó desapercibido para el público presente en el Estadio de la Paz y la Amistad. Hasta ahora, ninguna de las partes ha ofrecido una declaración oficial sobre el desencadenante de la pelea.
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Consecuencias para el Nottingham Forest y el Olympiacos
Aunque el incidente ocurrió fuera del campo, vuelve a poner el foco en la directiva del Forest. Marinakis dirige el club desde 2017, cuando lo llevó de nuevo a la Premier League y ha buscado afianzarlo allí.
Se espera que las autoridades griegas investiguen los disturbios ocurridos en el estadio, tradicionalmente hogar del equipo de baloncesto del Olympiacos.