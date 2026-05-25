Al propietario del Nottingham Forest le rasgan la camiseta en una pelea con el sobrino del primer ministro griego durante un partido de baloncesto

El propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos asistía a un importante partido de baloncesto en El Pireo cuando la tensión estalló en la zona VIP.

Testigos presenciales aseguran que el ambiente se tornó hostil entre Marinakis y Grigoris Dimitriadis, ex alto cargo del Gobierno griego y sobrino del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

Según el Telegraph, la discusión empezó de forma verbal pero pronto derivó en un altercado físico que conmocionó al público.

El personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar que la situación empeorara ante la mirada de los asistentes.



