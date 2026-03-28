Es probable que el delantero Nicolo Tresoldi ya haya llamado la atención de numerosos clubes internacionales de primer nivel, y no solo desde que marcó un doblete en la victoria por 3-0 de la selección alemana sub-21 contra Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa el viernes por la noche. Según informa ahora Sky, el jugador de 21 años aspira a fichar el próximo verano por un club que compita en la Liga de Campeones.
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Al parecer, ya se están manteniendo conversaciones: ¿fichará la Bundesliga este verano a la estrella de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi?
Según estas informaciones, el entorno de Tresoldi, que actualmente juega en el FC Brujas, ya estaría manteniendo conversaciones a puerta cerrada con clubes de España, Italia y Alemania que probablemente disputarán la Liga de Campeones el año que viene, aunque no se mencionan nombres concretos.
Tras una gran temporada en Bélgica, en la que ha marcado 17 goles en 48 partidos oficiales con el equipo del entrenador Ivan Leko, el italo-alemán parece dispuesto a dar el siguiente paso y, a pesar de tener contrato hasta 2029, podría abandonar el club por una suma de entre 25 y 30 millones de euros.
Alemania o Italia: ¿por cuál se decidirá Tresoldi?
No fue hasta el verano de 2025 cuando Tresoldi, poco después de perder la final del Campeonato de Europa Sub-21 en Eslovaquia, fichó por un club belga procedente del Hannover 96 por 7,5 millones de euros, donde causó sensación también en la Liga de Campeones. «Muchos opinaban que quizá no era el camino correcto, que debería haberme quedado en Alemania. Pero tenía un buen presentimiento, fue la decisión acertada», afirmó Tresoldi.
Otra decisión que probablemente tendrá que tomar en un futuro próximo es la elección de la selección absoluta. Tresoldi, hijo de padre italiano y madre argentina, nació en Cagliari (Italia), pero se mudó a Alemania con sus padres a una edad muy temprana, donde hasta ahora ha pasado por todas las categorías inferiores.
¿Posibilidades para el Mundial? Tresoldi no ha hablado con Nagelsmann
Sin embargo, la Federación Italiana sigue de cerca la situación. «Si Gattuso quisiera hablar conmigo, me haría mucha ilusión», había dicho Tresoldi en octubre, dejándose una puerta abierta para la Squadra Azzurra, aunque también habló de una decisión consciente a favor de la DFB.
Difícilmente rechazaría una plaza para el Mundial —si Italia se clasificara en la final de la repesca contra Bosnia—, con lo que la DFB perdería otro gran talento tras jugadores como Josip Stanisic (Croacia), Can Uzun o Kenan Yildiz (ambos de Turquía).
En cualquier caso, aún no ha habido contacto con el seleccionador nacional Julian Nagelsmann. «Nadie se ha puesto en contacto conmigo», declaró Tresoldi el martes en la concentración de la selección alemana sub-21, al ser preguntado por una posible oportunidad de jugar el Mundial con la selección alemana.
Nicolo Tresoldi: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Jupiler Pro League
30
13
3
Liga de Campeones
10
3
1
Clasificación para la Liga de Campeones
4
1
1
Supercopa Volkswagen
1
-
-
Copa Croky
3
-
-