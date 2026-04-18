Al parecer, ya había interés en invierno: un equipo de la Bundesliga parece entrar en la pugna por el fichaje de Niclas Füllkrug, del Milan

No es la primera vez que se habla de Füllkrug en el VfL Wolfsburgo. Ya en invierno se valoró cederlo con opción de compra, antes de que fichara por el AC Milan.

Al igual que el West Ham, el VfL lucha por mantenerse en la Bundesliga, aunque su situación es crítica: a cinco jornadas del final ocupa el penúltimo puesto y, en caso de descenso, un traspaso de Füllkrug sería poco realista. La Bundesliga ya conoce a «Lücke» de sus etapas en el Werder Bremen y el Borussia Dortmund. Además del Wolfsburgo, equipos de Inglaterra, la MLS y el Schalke 04 de la segunda división también siguen al jugador.

En lo deportivo, la temporada ha sido decepcionante: en 25 partidos oficiales con West Ham y Milan solo ha marcado un gol. Su contrato con los ‘hammers’ dura hasta 2028, y ya no está en la selección alemana.