Según informaciones de Sky, Undav exige un salario considerablemente más alto para quedarse, a pesar de que, con unos ingresos de 4,5 millones de euros al año, ya es el jugador mejor pagado del club. Se habla de un aumento hasta los seis millones de euros.
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Al parecer, un equipo de la Bundesliga ya está al acecho: se ha revelado la histórica demanda salarial de Deniz Undav contra el VfB Stuttgart
Es un tema bastante candente: el equipo de Stuttgart nunca antes había pagado una suma así a un jugador al año. Sin embargo, no sería improbable que se llegara a un acuerdo sobre esos ingresos. Por un lado, Undav es el favorito absoluto del público en Stuttgart y, además, está ofreciendo un rendimiento sobresaliente sobre el terreno de juego esta temporada. Por otro lado, desde el resurgimiento bajo la dirección del entrenador Sebastian Hoeneß y el director deportivo Fabian Wohlgemuth, el VfB ya no se echa atrás ante las grandes sumas.
En las últimas ventanas de fichajes de verano, el VfB completó sus cinco traspasos más caros; tras la adquisición de Bilal El Khannouss, que conlleva una obligación de compra para la nueva temporada, llega el siguiente peso pesado: por los 18 millones de euros que se rumorean, ocupará el tercer puesto en la clasificación interna del club. A la cabeza se encuentra Undav, quien, tras largas negociaciones, fichó definitivamente por el Neckar para la temporada 2024/25 procedente del Brighton & Hove Albion por algo menos de 27 millones de euros. Anteriormente había estado cedido por los Seagulls durante un año.
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Al parecer, el Bayer Leverkusen está al acecho de Deniz Undav
En caso de que, contra todo pronóstico, no se llegara a un acuerdo con Undav, parece ser que ya hay numerosos clubes interesados, tanto extranjeros como nacionales. Se menciona al Bayer Leverkusen como uno de los interesados, que estaría al acecho para ficharlo en caso de que fracasen las negociaciones. Sobre todo porque el contrato de Undav expira en 2027, por lo que ya podría negociar un traspaso sin coste alguno el próximo mes de enero. El FC Bayern de Múnich, por su parte, no mostraría interés.
Con 36 participaciones en goles en 39 partidos oficiales, Undav se encuentra esta temporada entre los mejores goleadores de las principales ligas europeas. Solo Harry Kane (1,33 goles por partido), Kylian Mbappé (1,22), Michael Olise (1,1) y Luis Díaz (1,03) son más letales ante la portería que el jugador de 29 años. El hecho de que el seleccionador alemán Julian Nagelsmann lo considere, no obstante, un comodín en la selección alemana, ha desatado recientemente un gran debate.
Las conversaciones mantenidas hasta ahora sobre la importancia de Undav para el equipo han transcurrido de forma respetuosa y positiva. Sin embargo, el aspecto financiero requiere más debate antes de que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Deniz Undav: estadísticas del VfB Stuttgart en la temporada 2025/26
Partidos oficiales Goles Asistencias 39 23 13