Según se ha informado, Alexander Nübel no seguirá en el FC Bayern la próxima temporada ni regresará al VfB Stuttgart. En su lugar, tres clubes de primer nivel, cuyos nombres no se han revelado, pujan por el portero de 29 años.
Traducido por
¡Al parecer, tres grandes clubes están interesados! El FC Bayern se prepara para un fichaje clave, más allá del aspecto económico
Su fichaje definitivo por el VfB se ha descartado. Nübel no aceptaría un gran recorte salarial. Actualmente gana once millones de euros al año, de los cuales el FCB asume siete millones en el marco de la cesión al VfB. Además, el club suabo planea iniciar la próxima temporada con Dennis Seimen, quien juega cedido en el SC Paderborn, como nuevo portero titular.
El joven internacional sub-21, de 20 años, está brillando en el Paderborn y convenció en la ida del playoff de ascenso contra el VfL Wolfsburgo el jueves. «Todos lo ven: el apoyo que nos da Dennis es extraordinario. Nunca había visto algo así», afirmó su compañero Laurin Curda tras el partido.
De momento, Seimen no ha recibido confirmación oficial del VfB, ya que todo depende de Nübel y de las decisiones del club. «Ahora mismo no está en mis manos», reconoció.
- Getty Images Sport
El FC Bayern ya no cuenta con Nübel: «Alex sabe cuáles son nuestros planes»
El director deportivo, Christoph Freund, ya había insinuado que Nübel no tiene futuro en el campeón alemán, pese a su contrato hasta 2030 y a la renovación de Manuel Neuer. «Hemos hablado con su agente y Alex conoce nuestros planes», afirmó tras el último partido liguero contra el 1. FC Köln. «La próxima temporada la afrontaremos con este trío de porteros», añadió.
No obstante, la decisión sobre su futuro podría demorarse hasta finales de verano, pues las conversaciones con otros clubes comenzarán después de la final de la Copa DFB entre el VfB y el Bayern. El club confía en que algún equipo de la Premier League se interese por él y así obtener un traspaso millonario.
Su traspaso aliviaría las arcas del club, que podría reinvertir el dinero en fichajes como Anthony Gordon. Además, Nübel podría incluirse en la operación con el Newcastle United.
Los rumores indican que los Magpies buscan reforzar la portería y, según Sky, siguen a Robin Risser (RC Lens), valorado entre 30 y 40 millones.
Brighton & Hove Albion podría sumarse si pierde a Bart Verbruggen. También se menciona a Noah Atubolu, del Friburgo, para ambos equipos.
Alexander Nübel: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles encajados Partidos sin encajar goles VfB Stuttgart 128 177 38 AS Mónaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1