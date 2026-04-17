¡Al parecer, sus asesores ya estaban allí! Un club turco de primera división está interesado en la estrella defensiva del FC Bayern de Múnich

Kim jugó en el Fenerbaçe entre 2021 y 2022. Luego fichó por el Nápoles por unos 20 millones de euros y, tras ganar el Scudetto 2023, se marchó al Bayern Múnich por 50 millones.

En el campeón alemán ya no es titular indiscutible desde la llegada de Jonathan Tah: la temporada pasada formaba la pareja de centrales con Dayot Upamecano, pero ahora suele ver los partidos desde el banquillo.

Por eso, su salida en el próximo mercado no se descarta. El Bayern no pondría trabas si llegara una oferta adecuada, ya que se habla de una cláusula de unos 30 millones de euros.