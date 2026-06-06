Al parecer, Said El Mala ha dejado «atónito» al 1. FC Köln

De haberse concretado la venta, el Colonia habría recibido 50 millones de euros (45 millones de indemnización base y 5 millones en bonificaciones accesibles). Sería la cifra más alta de su historia, más un 15 % de una futura venta. Según varios medios, el director deportivo Thomas Kessler aceptó la propuesta.

El jugador iba a firmar con el Brentford hasta 2030 y ganar cuatro millones de euros por temporada, pero su entorno, liderado por su madre Sabrina El Mala, tumbó la operación antes del plazo límite del viernes. Según Sky, El Mala aguarda una oferta de un club más grande; su futuro, de momento, está “completamente abierto”. Se rumorea que el BVB, rival en la Bundesliga, podría volver a ficharlo.

Para ambos clubes el fichaje habría sido récord: El Mala superaría los 29 millones que el Colonia cobró por Modeste en 2018, mientras que en Brentford rebasaría los 42,8 millones pagados por Ouattara.