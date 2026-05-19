Al parecer, las negociaciones ya están en marcha: ¿seguirá Salih Özcan en la Bundesliga tras su salida del BVB?

Aunque en el entorno del Colonia ya se escuchan las habituales voces pesimistas que afirman que el mediocampista defensivo de 28 años es, en términos salariales, demasiado caro para los «corderos», la realidad es otra: según el informe, ya ha habido un intercambio directo e intenso entre los directivos del FC y el jugador. Sin embargo, aún no se ha mencionado ninguna cifra concreta.

Özcan se despidió hace poco del Borussia Dortmund tras cuatro años allí. No es secreto que este colono de nacimiento, que vistió la camiseta del FC durante casi 15 años antes de su marcha en el verano de 2022 (incluida una cesión temporal al Holstein Kiel), ha dejado su corazón en la ciudad de la catedral.

Se rumorea que, en ciertas condiciones, el internacional consideraría regresar al club de su corazón. Además, deportivamente necesita dejar atrás una temporada frustrante: con el entrenador del BVB, Niko Kovac, apenas jugó y pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo. En la selección turca, en cambio, sus cualidades son reconocidas y ya fue convocado para el próximo Mundial.