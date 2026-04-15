Rose, de 49 años y sin equipo desde que dejó el RB Leipzig en marzo de 2025, ya ha mantenido conversaciones con el Bournemouth.

También suena la leyenda inglesa Frank Lampard, quien a punto está de devolver al Coventry City a la Premier League.

Además, el club considera a Kieran McKenna, del Ipswich Town, e Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano.