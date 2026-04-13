«No alineo al equipo en función de los fichajes, sino de lo que veo», declaró Howe en Chronicle Live, refiriéndose a los pocos minutos que Woltemade había disputado contra los Eagles. Solo entró en los últimos minutos, poco después del empate de Jean-Philippe Mateta, reemplazando a William Osula y presenciando el gol de la victoria del Crystal en el descuento.

Su último gol en la Premier fue justo antes de Navidad, un doblete ante el Chelsea; desde entonces solo ha dado dos asistencias. Aun así, el jugador rechazó hablar de crisis.

“En el Newcastle ocupo una posición muy distinta a la de inicio de curso. Se me relaciona con los goles, pero no se puede comparar la media de un delantero con la de un centrocampista que actúa a 50, 60 o 70 metros del arco rival”, explicó al Süddeutsche Zeitung.

“Ahora soy un Nick Woltemade muy distinto al del inicio de la temporada”, añadió, aludiendo a su nueva posición más retrasada: “Debo ser valorado por cómo disputo los duelos y cubro espacios”. Parece que esto no convence a Howe: en los dos partidos de cuartos de final de la Champions contra el Barcelona (1-1 y 2-7), Woltemade ni siquiera salió del banquillo.