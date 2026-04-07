¡Al parecer, el FC Bayern de Múnich intentó impedirlo! El Real Madrid apuesta por una ventaja especial en su partido en casa contra el FCB

El Real Madrid ha obtenido permiso de la UEFA para cerrar el techo del Estadio Santiago Bernabéu durante el partido del martes por la noche (21:00 h en el marcador en directo). El Real Madrid espera que esto contribuya a crear un ambiente aún más animado, ya que los vítores de la afición local, gracias a la cubierta del techo, resonarán aún más fuerte de lo que ya lo hacen en las amplias gradas. De este modo, el ambiente que crearán los 84 000 espectadores en el legendario estadio resultará aún más intimidante para los visitantes de Múnich.

Según informan los medios españoles, el Bayern habría solicitado incluso a la UEFA que impidiera el cierre del techo y que, en su lugar, se jugara con el techo abierto. Sin embargo, el FCB desmintió ante Sport1 que se hubiera realizado tal solicitud. De todos modos, esta habría tenido pocas posibilidades de éxito, ya que la UEFA suele dejar en manos de los clubes locales la decisión de jugar con el techo abierto o cerrado.

Además, poco antes del saque inicial llovía a cántaros en Madrid, lo que hace que cerrar el techo tenga sentido incluso desde una perspectiva neutral.