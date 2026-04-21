¡Al Chelsea no le pasaba esto desde hace más de 100 años! El Brighton agrava la crisis de los Blues y sueña con la Liga de Campeones

A cuatro jornadas del final, el Chelsea es séptimo, a dos puntos del Brighton. Para el equipo de Liam Rosenior fue la quinta derrota liguera consecutiva sin marcar, su peor racha desde 1912, «el año en que se hundió el Titanic», según la BBC.

Ferdi Kadioglu (3'), tras un córner de Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56') y el suplente Danny Welbeck (90'+1) marcaron para el Brighton. El Chelsea reclamó un penalti por mano de Marc Cucurella (54'). No obstante, el contraataque del Brighton que acabó en el 2-0 también nació tras una mano de Yankuba Minteh.