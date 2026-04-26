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Al centrocampista del Arsenal le dicen que no es ningún Andrea Pirlo ni Paul Scholes tras «pasar apuros durante semanas»; a Gary Neville no le convence el rendimiento del jugador estrella de los Gunners, fichado por 51 millones de libras
El veredicto de Neville sobre el centro del campo
Durante el tenso partido en el norte de Londres, Neville opinó sin rodeos sobre Martín Zubimendi. El español, fichado de la Real Sociedad por 51 millones de libras (69 millones de dólares), no ha impuesto el ritmo que se esperaba en la Premier League.
«Al principio creí que Zubimendi era un gran fichaje», dijo Neville a Sky Sports. «Ha sido útil, pero esperaba que fuera decisivo. ¿Quién será el jugador decisivo? Pensé en Pirlo, Scholes, Rodri o Silva: futbolistas capaces de imponer el ritmo, gestionar la posesión y dirigir con autoridad. Zubimendi aún no muestra eso; lleva varias semanas con dificultades».
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Duras disputas tácticas en el Emirates
El exdefensa del Manchester United alertó de un desajuste táctico en el Arsenal: Zubimendi, Rice y Odegaard ocupaban los mismos espacios, lo que frenaba el juego y cedía la pelota al rival. Los Magpies acabaron con un 55 % de posesión, dato que sorprendió al comentarista.
«Odegaard se metió más atrás [hoy], pero el problema es que, cuando Odegaard se mete más atrás, Rice también lo hace y Zubimendi ya está muy atrás», explicó Neville. «Entonces tienes a tres jugadores, o al menos a dos, en zonas muy retrasadas. Eso no puede ser. Debe haber rotación y uno siempre atrás para conectar con la defensa y los laterales. Hoy Zubimendi, Rice y Odegaard fueron superados por el medio del Newcastle».
Los Gunners se salvan por los pelos
Pese a las críticas por el duelo en el medio, el Arsenal hizo lo necesario para ganar gracias a una genialidad de Eberechi Eze. El inglés sentenció temprano, y aunque Zubimendi luchó, no evitó que Sandro Tonali impusiera su juego. Los aspirantes al título sufrieron y necesitaron los reflejos de David Raya y un error de Yoane Wissa en los últimos minutos para ganar.
Neville criticó la falta de puntería y apuntó a Viktor Gyokeres: «Pensé que marcaría en el momento clave y pondría el 2-0; su definición en el contraataque fue lamentable». El sueco entró por Kai Havertz, quien se retiró lesionado justo antes del descanso.
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La recta final: ¿Podrá Zubimendi acallar a los críticos?
A pesar del bajón de forma señalado por Neville, Zubimendi ha sido clave para Arteta desde su llegada. El centrocampista de 27 años ha jugado 50 partidos esta temporada, marcando seis goles y dando tres asistencias, y solo se ha perdido un encuentro de la Premier League. Su esfuerzo no se cuestiona, pero, a medida que la lucha por el título entra en la recta final, crece la presión para que ofrezca actuaciones al estilo de Pirlo.
El Arsenal, con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City —aunque este tiene un partido menos—, se prepara para el sprint final. Para Arteta, recuperar el mejor nivel de su fichaje estival será clave si los Gunners quieren acabar con 22 años sin título liguero. Queda por ver si Zubimendi callará a sus críticos y aportará la autoridad que Neville demanda.