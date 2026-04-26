Al centrocampista del Arsenal le dicen que no es ningún Andrea Pirlo ni Paul Scholes tras «pasar apuros durante semanas»; a Gary Neville no le convence el rendimiento del jugador estrella de los Gunners, fichado por 51 millones de libras

Durante el tenso partido en el norte de Londres, Neville opinó sin rodeos sobre Martín Zubimendi. El español, fichado de la Real Sociedad por 51 millones de libras (69 millones de dólares), no ha impuesto el ritmo que se esperaba en la Premier League.

«Al principio creí que Zubimendi era un gran fichaje», dijo Neville a Sky Sports. «Ha sido útil, pero esperaba que fuera decisivo. ¿Quién será el jugador decisivo? Pensé en Pirlo, Scholes, Rodri o Silva: futbolistas capaces de imponer el ritmo, gestionar la posesión y dirigir con autoridad. Zubimendi aún no muestra eso; lleva varias semanas con dificultades».