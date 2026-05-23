«Ahora mismo me da igual»: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, responde a las dudas de Uli Hoeneß

Eberl asumió su cargo en el Bayern en marzo de 2024. Meses después fue clave en el fichaje de Vincent Kompany, con quien el equipo muniqués ganó liga y Copa DFB y solo cayó en una espectacular semifinal de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

Sobre su charla con Hoeneß, Eberl declaró en la celebración de la Copa en el Estadio Olímpico de Berlín: «Hablamos constantemente, también ayer y hoy. Por eso, el 60:40 me sorprendió».

Interpelado en la ARD, Hoeneß se mostró primero cauto, pero luego ratificó que su estimación de una renovación al 60 % era «mi opinión sincera. Quien me conoce, lo sabe. Esa es la situación y dentro de dos o tres meses veremos cómo evoluciona. En lo personal, lo veo relativamente positivo para él».

A finales de mayo el consejo de supervisión, donde también está Karl-Heinz Rummenigge, se reunirá para evaluar, entre otros temas, la posible prórroga de Eberl y del director deportivo Christoph Freund, cuyo contrato también vence en 2027.