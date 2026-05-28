«Ahora lo tenemos en nuestras manos»: Mikel Arteta afirma que el Arsenal «se ha quitado un peso de encima» al dejar atrás la etiqueta de «fracasados» en la Premier League antes de la final de la Liga de Campeones

Al responder a las críticas por su estilo más defensivo tras vencer al Atlético en semifinales, Arteta defendió su capacidad de adaptación ante la crisis de lesiones.

Al explicar su flexibilidad táctica, dijo: «Respeto todas las opiniones, pero luego hay que decidir qué hacer con ellas: darles importancia, descartarlas, guardarlas, quemarlas o utilizarlas... Hay espacio para todo.

Mi labor es asegurarme de que, si algo no basta para ganar, busque otras formas de lograrlo: innovar, probar nuevos enfoques.

Con las lesiones que tuvimos, si una máquina calculara nuestras probabilidades de ganar la Premier, daría solo un 2 %. No me conformo con eso: buscamos otras formas de ser competitivos en más de 60 partidos con nuestros recursos».