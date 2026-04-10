«Va bien», declaró ter Stegen a la cadena de televisión suiza TV3, y añadió: «Llevo una vida normal, me siento bien y me muevo con más facilidad». Sin embargo, el jugador de 33 años ya no se hace muchas ilusiones de poder participar en el Mundial. «Por ahora estoy muy lejos de eso. Me siento bastante bien y tenemos que hacer todo lo posible para que me mantenga sano».

Aun así, no quiere forzar nada, «porque la salud es lo más importante. Pero el deseo de jugar un Mundial es único». Aun así, reconoce que es difícil que su deseo se cumpla: «Al final de la temporada veremos si lo consigo, pero es complicado; con esta lesión uno suele estar fuera un tiempo».