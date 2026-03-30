Agente Zaniolo: «Esperaba la llamada de Gattuso. ¿El futuro? Se encuentra bien en Udine, pero hay que ir paso a paso»

Para bien o para mal, Nicolò Zaniolo siempre da que hablar. En este parón internacional, en el que Italia se juega el pase al Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026, el mediapunta del Udinese no ha sido incluido, a pesar de su excelente rendimiento, en la lista de convocados de Gennaro Gattuso.





El agente del jugador, Claudio Vigorelli, entrevistado por el Gazzettino del Friuli, ha confirmado lo mucho que le importaba al exjugador de la Roma volver a formar parte de la selección italiana, mientras que, en cuanto a su futuro, ha dejado la puerta abierta a diferentes escenarios.



