Agente Allegri: «Nunca pensó en ganar el título por una cuestión de deportividad. ¿Leao en el mercado? Este año no está aportando mucho»

Una derrota que duele más de lo que indica el marcador. El Milan se queda a las puertas del Olimpico; a la Lazio le basta un gol de Isaksen, que aprovecha un error garrafal de Estupinan, el héroe del derbi que vuelve al rendimiento mediocre que ha mostrado durante toda la temporada. Los rossoneri ahora deben mirar más a sus espaldas, con una Juventus quinta a solo siete puntos de distancia. Del entusiasmo del derbi a la depresión deportiva de Roma, todo en el espacio de una sola semana.