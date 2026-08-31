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Advierten al Chelsea de que «ningún equipo exitoso» sigue su plan táctico, mientras Ruud Gullit cuestiona cuánto peso tiene Xabi Alonso en la política de fichajes de Stamford Bridge
El Chelsea, repleto de goles tras otro gran desembolso
Un inicio positivo de la temporada 2026-27 sugiere que el Chelsea va a ser muy divertido esta campaña, con los goles fluyendo para el conjunto del oeste de Londres. Ha marcado nueve en tres partidos entre la Premier League y la Carabao Cup, aunque también ha encajado cinco goles en el otro extremo del campo.
Muchos sitúan al Chelsea como el rival más cercano del Arsenal en otra emocionante lucha por el título, ya que la incorporación del creador de juego de 117 millones de libras (158 millones de dólares) Morgan Rogers junto a Cole Palmer y Joao Pedro ha llevado a considerar que se ha construido la delantera más temible del fútbol inglés.
También ha sido fichado el guardameta internacional argentino campeón del mundo Emi Martinez, para aportar una última línea defensiva más fiable, ya que el Chelsea nunca ha tenido miedo de gastar dinero para resolver supuestos problemas.
También ha retocado algo su planteamiento, ya que presenta sobre el campo una línea de tres centrales, y hasta ahora ha habido más aspectos positivos que negativos que valorar. Da la sensación de que Alonso está contento con las cartas que le han tocado.
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¿Cuánta influencia tiene Alonso en las negociaciones de fichajes?
¿Se ha encontrado una receta para el éxito a largo plazo? El exjugador y exentrenador del Chelsea Gullit no está convencido, y la legendaria figura neerlandesa, que hablaba en nombre de SportsCasting.com, dijo a GOAL cuando se le preguntó si el Chelsea ha cedido a las exigencias de Alonso o le ha pedido trabajar con lo que tiene: «Una vez más, eso fue un poco decepcionante. No me da miedo decirlo. El ejemplo correcto es Luis Enrique en el PSG, que tuvo la oportunidad de incorporar realmente a la plantilla que quería para construir su filosofía en torno a ella.
«Maxence Lacroix encaja en el sistema para poder jugar en una defensa de tres. Se adaptará. Cuando le vi jugando con tres atrás, hubo un poco de relajación dependiendo de si tenían el balón o no, pero el espíritu estaba ahí.
«Siempre me digo que no hay ningún equipo exitoso, al más alto nivel, que juegue con tres atrás de forma constante durante toda una temporada. Se puede argumentar que eres más fuerte en el centro del campo, el Inter acabó lográndolo en la Serie A, pero en general, no.
«Así que la respuesta es no, no estoy del todo contento de que el Chelsea no le haya dado a Alonso la libertad de seleccionar jugadores que encajen con su filosofía. Pero lo entiendo: tienen muchísimos problemas que resolver, jugadores que llegan y se van. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, ya veremos.
«Están gestionando lo que tienen sin reconstruir adecuadamente, y lo entiendo, porque la tarea es enorme. Pero hay potencial si su filosofía funciona con los jugadores, y quiero creer en la dirección».
El Chelsea recibe la recompensa por su planificación a largo plazo
Gullit continuó diciendo sobre la construcción de la plantilla en Stamford Bridge, que ha visto invertir enormes sumas en jugadores con un potencial evidente: «Recordad que, hace cuatro años, empezaron a gastar a lo grande. Así que el problema es que, cuando pusieron en marcha ese sistema, la idea de comprar jugadores jóvenes que no valían necesariamente el precio que pagaban por ellos, pero esperando que con los años alcanzaran ese valor a medida que el equipo tuviera éxito, funcionó.
«Todos pensamos que estaban locos hace cuatro años, pero demostraron que estábamos equivocados. Ganaron la Conference League dos años después, y luego el Mundial de Clubes, y de repente el valor de esos jugadores se disparó.
«Demuestra que saben lo que hacen, más o menos, con la directiva detrás. Pero a veces en el fútbol hay que estar preparado para dar un paso atrás durante una temporada para poder volver a gastar, y esta temporada han gastado alrededor de 400 millones de libras, ¿no?»
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Chelsea 2026-27: fichajes de verano y viaje al Arsenal
El verano de 2026 ha visto al Chelsea incorporar a Rogers, Lacroix, Welbeck, Henderson, Martinez, Marco Palestra, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Valentin Barco, Pep Chavarria y Dastan Satpayev. Ha generado bastantes ingresos con ventas, con jugadores como Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Andrey Santos y Liam Delap entre los que han salido.
Con seis puntos en el casillero y el pase a la tercera ronda de la Carabao Cup, la directiva del Chelsea creerá que se está siguiendo el enfoque adecuado. Alonso sigue la línea marcada y tiene pocos motivos de queja de cara al choque del domingo contra el vigente campeón, el Arsenal, en el Emirates Stadium, que supondrá la primera prueba real para las aspiraciones de su equipo en 2026-27.
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