adidas lanza una nueva colección de botas de fútbol lista para la recta final de la temporada, con los modelos Predator, F50 y Copa luciendo nuevos y atrevidos diseños

En el nuevo diseño de las F50 se aprecian guiños a esa combinación de colores: la bota de velocidad se presenta en azul eléctrico y las tres rayas lucen ese mismo verde deslumbrante. La parte superior FIBRETOUCH ofrece sujeción y ligereza, mientras que la textura SPRINTWEB garantiza un control del balón impecable.

Por su parte, las Copa llegan en una limpia combinación de colores plateados, con las tres rayas y otros detalles en blanco.