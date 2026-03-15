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FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP
Francesco Guerrieri

Traducido por

Adani tras el Lazio-Milan: «¿Leao? No hay nada nuevo. No está a la altura. Ibra le había explicado lo que significa estar en el Milan, pero aún no lo ha entendido»

Críticas hacia la actitud del delantero del Milan, que no se tomó bien su sustitución en la segunda parte

Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar su ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli. Lo que ha dado que hablar tras el partido ha sido la actitud de Leao en el momento de su sustitución en el minuto 67: Allegri lo llama al banquillo para dar entrada a Fullkrug, y el portugués tiene algo que decirle al entrenador.

  • «ES UN FUTBOLISTA REINCIDENTE»

    En los estudios de la Rai, en el programa «La Domenica Sportiva», Lele Adani ha comentado el comportamiento de Rafa Leao: «No es nada nuevo —explica el exdefensa y actual comentarista técnico—; el año pasado lo entrenaron Fonseca y Conceiçaó, y en ambos casos empezó bien y luego lo hizo mal. ¿Y con Allegri? Se ha dicho que hizo bien en situarlo en el centro del proyecto a pesar de las lesiones, pero estas actitudes las vemos siempre… En mi opinión, es exagerado destacar el trabajo de Max con Leao, porque como delantero no puede estar a este nivel. Quizá sea el jugador con más talento del Milan, pero su rendimiento y su comportamiento indican que es un futbolista reincidente en ciertas cosas. Por cierto, él dice que no le llegan balones…».

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  • «HAY AL MENOS 30 EXTERIORES MEJORES QUE ÉL»

    Adani continúa su análisis retrocediendo unos años: «Cuando tenía 21 años ganó la liga con Ibra y Giroud. Ellos estaban ahí, le presionaban; y él, gracias a ellos, comprendió lo que significa estar en el Milan. Pero hay que demostrarlo cada día. Si se va Zlatan, tienes que empezar a valerte por ti mismo; en cambio, hoy tiene 27 años y probablemente aún no ha entendido cómo debe comportarse. Añado: a Leao siempre se le ha apoyado y aguantado, todos le quieren; el problema está en el campo, porque hay muchos extremos que cuando él ganó ese título ni siquiera existían, y que ahora le han superado: desde Semenyo hasta Saka, pasando por Olise, Martinelli y muchos otros. Habrá al menos 30...».

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