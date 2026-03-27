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¿Adam Wharton o Elliot Anderson? Una leyenda del Manchester United opina sobre qué centrocampista «encajará mejor» con Kobbie Mainoo, mientras los «Diablos Rojos» se fijan en estrellas del Crystal Palace y del Nottingham Forest
En busca de un historial en la Premier League
Mientras el United se prepara para una importante remodelación este verano, la atención se ha centrado en fichar a talentos nacionales con experiencia demostrada en la máxima categoría. El club está rastreando el mercado en busca de un sucesor a largo plazo para Casemiro, tras el anuncio del veterano brasileño de que abandonará Old Trafford al final de la temporada. A pesar de su reciente resurgimiento, la salida del pivote del centro del campo deja un vacío que el United pretende llenar volviendo a un modelo de fichajes histórico. Al fijarse en estrellas emergentes como Wharton y Anderson, esperan emular los exitosos fichajes de Roy Keane y Michael Carrick, garantizando tanto la continuidad táctica como la intensidad física necesaria para el fútbol europeo.
- AFP
El veredicto sobre la pareja de Mainoo
En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt explicó por qué se decanta por la estrella del Palace al comparar a los dos fichajes, alegando la necesidad de valentía técnica y experiencia en la Premier League para complementar a Mainoo.
«Me gusta mucho Adam Wharton, lo prefiero a Elliot Anderson, pero ambos son muy buenos jugadores. Cualquiera de los dos sería genial. Si nos fijamos en la historia del Man United, siempre han fichado a los mejores jóvenes de la liga, como Keane y Carrick. Son centrocampistas jóvenes que se mueven bien por el campo, pasan el balón y reciben en espacios reducidos.
«Probablemente me decantaría por Wharton antes que por Elliot Anderson. Creo que encajaría mejor con Kobbie Mainoo. Kobbie está jugando un poco más adelantado, un papel que le va mejor que uno más retrasado.
«Estoy harto de que el United fiche a jugadores que no están acostumbrados a la Premier League. Un ejemplo claro fue [Juan Sebastián] Verón. Era una superestrella de talla mundial, tenía un talento increíble —y me refiero a un talento increíble—, pero simplemente no pudo seguir el ritmo de la Premier League.
«Wharton y Anderson han demostrado que pueden jugar en la liga. Ambos pueden marcar goles, ambos se sienten cómodos con el balón y son muy buenos recibiendo el balón en espacios reducidos.
«Si vas a jugar en el Man United, tienes que ser capaz de hacer eso porque puede ser muy, muy intenso cuando juegas fuera de casa y el partido está reñido. Tienes que ser capaz de recibir el balón en espacios reducidos y ser valiente».
Evolucionando para la Liga de Campeones
Butt advirtió de que la actual profundidad de la plantilla del United es insuficiente para el agotador calendario de las competiciones europeas de élite, y sugirió que confiar en estrellas veteranas y adolescentes en el centro de la defensa podría ser su perdición.
«Si se clasifican para la Liga de Campeones, tendrán que fichar a algunos jugadores para poder disputar más partidos con mayor intensidad», añadió Butt. «No se puede participar solo por participar. El United es una parte fundamental de la historia de la Liga de Campeones. Por eso tienen que participar y hacerlo bien.
«Ya hemos hablado de Wharton o Anderson, pero también creo que les vendría bien otro centrocampista para cubrir la Champions League con todos los partidos que hay.
«Sin duda, un central, quizá dos, porque [Harry] Maguire no va a rejuvenecer. Aunque defiende muy bien el área —y lo ha vuelto a hacer bien desde que llegó Michael—, creo que cuando tenga que disputar más partidos en la Champions League y se enfrente a rivales diferentes, en los que no todo el mundo se queda atrás, no podrá limitarse a replegarse y defender.
«Así que necesitamos a alguien que sustituya a Harry o que juegue a su lado y le permita descansar, y [Lisandro] Martínez siempre está lesionado. [Ayden] Heaven y [Lenny] Yoro son todavía jugadores muy jóvenes. Es pedir mucho a un central que los tenga a todos en el equipo y que rindan a un alto nivel en todos los partidos».
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Un verano decisivo de transición
El United se enfrenta a un periodo crucial en el que las incorporaciones deben ajustarse a la evolución táctica de Carrick, sobre todo si este verano se le ofrece al entrenador interino el cargo de forma definitiva. La verdadera prueba para la directiva será si siguen el consejo de Butt y dan prioridad a estrellas «listas para la Premier League» y a un defensa central con experiencia, en lugar de fichajes extranjeros caros y sin demostrar, antes de que sus valoraciones se disparen.