Todo empezó con una publicación del Union Berlin, en la que los «Eisernen» lanzaron una pequeña pulla al RB con motivo de su partido fuera de casa contra el Leipzig el viernes por la noche (20:30 h): «Bueno, la culpa no es del Leipzig en sí, que es una ciudad preciosa...», escribieron los berlineses.
Traducido por
Acusaciones de sexismo contra el RB Leipzig: una publicación en redes sociales sobre la entrenadora del Union, Marie-Louise Eta, desata una tormenta de críticas
La respuesta de Leipzig fue inmediata: publicó en redes fotos de Eta junto a Marco Rose, Emil Forsberg y Dominik Szoboszlai, con el comentario «A vuestra entrenadora no solo le pareció bonita la ciudad…».
Sin embargo, la afición lo interpretó como una broma sexista y despectiva, por lo que el club tuvo que publicar una nueva declaración.
«El sexismo no tiene cabida en el RB Leipzig. Esperamos el regreso de Marie-Louise Eta, que hizo prácticas con nosotros en 2022 y compartió su experiencia en un collage de fotos en redes», respondieron los «Bullen».
Eta sustituye a Steffen Baumgart en el Union Berlin
Eta había compartido esas fotos en 2023, así que el Leipzig solo quiso recordar los «bonitos momentos en Leipzig». Además, el club destacó que varios cargos directivos ya están ocupados por mujeres.
Eta asumió el cargo en el Union hace una semana y media, tras el cese de Steffen Baumgart. Es la primera entrenadora principal en la historia de la Bundesliga y, tras Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt), la segunda en el fútbol profesional masculino alemán.
Su contrato inicial finaliza al terminar esta temporada, aunque el club ya anunció que valorará su continuidad.