Krösche y Jaissle se conocieron en el universo Red Bull: el primero trabajó en el RB Leipzig y el segundo dirigió el RB Salzburgo. Krösche intentó fichar a Jaissle para el Eintracht en verano de 2023, tras la salida de Oliver Glasner, y de nuevo en invierno del curso que acaba de terminar.

Al no llegar a un acuerdo con el Al-Ahli, el Eintracht fichó a Albert Riera tras cesar a Dino Toppmöller. Pero el español, de carácter complicado, fracasó: se enemistó con partes del plantel y de la prensa y renunció tras ganar solo cuatro de catorce partidos.