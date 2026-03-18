«Acabad con la pasión» y «Vergüenza para África»: Sadio Mané y todo Senegal están furiosos por la retirada de la Copa Africana de Naciones

«Lo que ha pasado aquí va demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, ni el África en la que creemos», escribió el exjugador del Bayern Sadio Mané (Al-Nassr) en un comunicado publicado en Instagram: «Hay demasiada corrupción en nuestro deporte, y eso está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente. Los jugadores lo dan todo sobre el terreno de juego, pero las decisiones fuera de él determinan los partidos y los títulos».

Mané se mostró «profundamente decepcionado». Su país, el fútbol africano y los aficionados se merecen «algo mejor, justicia, transparencia y respeto». La Federación de Senegal anunció, por su parte, que «presentará un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana lo antes posible» y calificó la decisión de «injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano».

El secretario general, Abdoulaye Seydou Sow, añadió en la radio estatal RTS: «Nos pondremos en contacto con nuestros abogados y presentaremos un recurso. No nos detendremos ante nada. La ley está de nuestro lado». La decisión es una «vergüenza para África».