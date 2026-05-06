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«Absolutamente brillante»: Michael Owen señala a Jarrod Bowen como la «opción ideal» para sustituir a Mohamed Salah en el Liverpool
Owen pide fichar a Bowen
Ante la salida de Salah, Owen sugirió fichar a Bowen, capitán del West Ham. En «talkSPORT Breakfast» afirmó:
Sobre el capitán de los Hammers, afirmó: «¿Cómo lo sabías? Ayer les dije a un par de amigos que él es el único jugador al que ficharía. Es un jugador legendario, el West Ham lo adora, y con razón, pero si descienden, él sería la opción ideal para el Liverpool».
- AFP
Un talento «absolutamente brillante»
Owen cree que el jugador de 29 años tiene la versatilidad técnica y el olfato goleador necesarios para brillar con Arne Slot en Anfield la próxima temporada.
«Es absolutamente brillante», añadió Owen. «La temporada pasada di una clase magistral de delanteros en un programa de televisión con él y me sorprendió su habilidad con ambos pies, su precisión en los córners, su velocidad y su remate. Es un jugador excepcional al que llevaría al Mundial. No quiero molestar a los aficionados del West Ham, pero, si descienden, él sería mi opción ideal para sustituir a Salah».
El verano de fichajes del Liverpool
Liverpool necesita un extremo derecho especializado. A pesar de invertir 446 millones de libras el pasado verano, el equipo no ha encontrado regularidad. Con talentos como Cody Gakpo y Florian Wirtz, Owen afirma que la plantilla carece de un sustituto directo para la amenaza que representa Salah desde la banda.
Owen lo tiene claro: «Solo necesitan unos retoques; ya se gastaron una fortuna el año pasado. Quizá les quede algo, pero deben reemplazar a Salah, esa es la prioridad.
Ahora no tienen a nadie así en la derecha. Isak y Ekitike aún se recuperan de lesiones. Rio Ngumoha busca minutos, y luego están Gakpo y Wirtz. Tienen muchas opciones ofensivas, pero ninguna en la derecha».
- AFP
Dificultades económicas y expectativas de los aficionados
El fichaje de Bowen podría ser complejo por la actual situación financiera del Liverpool, sobre todo si el West Ham evita el descenso. Con la salida gratuita de Salah, los Reds quizá deban ser creativos en el mercado, como hicieron con Sadio Mané y Roberto Firmino.
El exextremo del Liverpool Jermaine Pennant admite: «No creo que tengamos un presupuesto abultado. Tenemos a dos buenos defensas que regresan, lo cual es una bendición. También volverá Conor Bradley, lo cual es una gran noticia de cara a la próxima temporada. Tenemos que darles dinero porque el mismo sistema de Slot no va a funcionar. Así que, con el grupo que tenemos, personalmente creo que un nuevo estilo, el “viejo estilo del Liverpool”, sacaría lo mejor de estos jugadores y nos daría mejores actuaciones y mejores resultados».