En los últimos años se ha convertido en una tradición veraniega en el FC Bayern: cada año llega un caro delantero de la Premier League. En 2023, Harry Kane por 95 millones de euros, procedente del Tottenham Hotspur; en 2024, Michael Olise por 53 millones, del Crystal Palace; en 2025, Luis Díaz por 70 millones, del Liverpool FC. Juntos forman actualmente el trío ofensivo más peligroso de Europa. ¿Les seguirá Anthony Gordon el próximo verano?
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A Vincent Kompany le vendría muy bien: ¿se volverá en contra del FC Bayern una declaración crítica sobre un jugador que tanto desea?
Según varios informes, el Bayern Múnich hace todo lo posible para fichar al polivalente delantero de 25 años del Newcastle United. Aunque muy distinto a Nicolas Jackson, Gordon podría sustituirlo en la plantilla. El Chelsea no hará permanente la cesión de este costoso y decepcionante jugador.
Aunque se formó como extremo izquierdo, en el Newcastle ha actuado principalmente como delantero centro en el 4-2-3-1, el mismo sistema que prefiere Vincent Kompany. «Es un buen falso nueve, pero su mejor posición sigue siendo la banda izquierda, desde donde puede recortar hacia el centro con su potente pierna derecha», afirma el bloguero y podcaster Jamie Smith, de la revista de aficionados del Newcastle The Mag, en una entrevista con SPOX.
En el Bayern podría suplir a Díaz y Kane, aportando velocidad y desequilibrio desde el banquillo. Es uno de los jugadores más rápidos de Europa: esta temporada en la Champions alcanzó 36,4 km/h, octavo mejor registro. Por comparación, los más rápidos del Bayern han sido Olise, Jackson y Laimer, con 33,9 km/h. Además de su velocidad, Gordon sobresale en el regate y presiona sin descanso, algo que valorará Kompany en su estilo de juego incansable.
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El gran salto de Anthony Gordon en el Newcastle United
Nacido en Liverpool, Gordon comenzó en el LFC, que lo descartó a los 11 años. Pasó entonces al Everton, debutó como profesional a los 16, pero no se hizo titular hasta cuatro años después, tras una cesión irregular al Preston North End de Segunda.
En enero de 2023, con 21 años, el recién ascendido Newcastle United se fijó en él. El Everton no quería venderlo, así que Gordon se negó a entrenar. Finalmente se salió con la suya y fichó por 46 millones de euros. Tras medio año de adaptación, completó una primera temporada sobresaliente. Marcó doce goles, dio dieciséis asistencias, fue elegido Jugador del Año, debutó con Inglaterra y disputó la Eurocopa de Alemania.
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Penaltis, tarjetas rojas y coqueteos con el Liverpool FC
Su rápido ascenso se acompañó de constantes coqueteos con su antiguo y querido Liverpool. En una entrevista, Gordon llamó «héroe» y «dios» al icono de los Reds, Steven Gerrard, y recordó que toda su familia, fiel al Liverpool, le deseaba goles en los derbis ante el Everton pero también derrotas. «No tengo ni un solo familiar que sea del Everton. Ni uno». En verano de 2024 surgieron rumores sobre su regreso al Liverpool, pero el traspaso no se concretó.
«Parece que eso le ha estado dando vueltas en la cabeza desde entonces», supone Smith. «Desde entonces, su rendimiento oscila entre lo espectacular y lo desinteresado e ineficaz». Gordon nunca volvió a jugar con tanta regularidad como en la temporada 2023/24, aunque siguió sumando puntos de forma habitual. En total, registró 39 goles y 28 asistencias en 152 partidos oficiales con el Newcastle. Solo en la actual Champions ha intervenido en doce goles, aunque el equipo cayó ante el Barcelona en octavos. Un tercio de sus tantos con los ‘Magpies’ han sido de penalti; desde los once metros es tan certero como Kane, por lo que en el Bayern podría ser un suplente adecuado para su compatriota.
El técnico del Newcastle, Eddie Howe, lo definió como un «auténtico luchador», aunque a veces su temperamento le pasa factura: ya ha visto tres rojas con los ‘Magpies’. «Su temperamento ya nos ha salido caro», afirma Smith. La temporada pasada, en la eliminación de la FA Cup contra el Brighton & Hove Albion, y esta temporada en una derrota contra —precisamente— el Liverpool.
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El FC Bayern ya ha caído dos veces ante el Newcastle United
Liverpool y Arsenal siguen interesados en Gordon, lo que complica su fichaje para el Bayern. Según Sky, el club alemán mantiene «conversaciones muy concretas» con los agentes del jugador, quien también quiere la transferencia. Sin embargo, Gordon está vinculado al Newcastle hasta 2030 y no tiene cláusula de rescisión.
El Bayern baraja pagar unos 60 millones, pero Smith avisa: «No aceptaremos menos de 90 millones por un futbolista que costó 46 millones con 21 años y poca experiencia». El Newcastle no quiere vender a su estrella, pero necesita dinero este verano para cumplir con el fair play financiero de la Premier, ya que se queda sin competiciones europeas. A seis jornadas del final, el equipo es 14.º, a cinco puntos de los puestos europeos.
Además, el Bayern ya se topó con el Newcastle en el mercado: en enero de 2024 pactó con Kieran Trippier, pero no aceptó las condiciones del club inglés y fichó a Sacha Boey por 30 millones.
El verano pasado cortejó sin éxito a Nick Woltemade, quien fichó por el Newcastle procedente del Stuttgart por 75 millones. «Solo puedo felicitar a la gente de Stuttgart por haber encontrado —y ahora voy a ponerlo entre comillas— a un idiota que ha pagado tanto dinero», declaró el miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge a finales de septiembre. Es posible que el «idiota» se esté vengando ahora de ese comentario con sus exigencias de traspaso por Gordon.
Anthony Gordon: Estadísticas del Newcastle United esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 46 17 5 1