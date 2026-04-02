A veces también le gusta marcar «goles de mala suerte»: ¿será esta prometedora estrella del BVB el primer fichaje estrella de Ole Book?

En Milán, Niclas Füllkrug (33) es actualmente un posible rival en la selección alemana. Sin embargo, para Füllkrug, la cesión a los rossoneri se está convirtiendo cada vez más en un desastre. La esperanza de poder ganarse un puesto en la convocatoria para el Mundial con goles y minutos de juego ante Nagelsmann se desvanece cada vez más.

Y dado que Tim Kleindienst (30) también está pasando por una etapa difícil y plagada de lesiones en el Borussia Mönchengladbach (seis minutos de juego en la temporada 2025/26), a Tresoldi le espera, en perspectiva, un puesto en la selección alemana como delantero centro clásico. Es cierto que, en un primer momento, no habrá forma de pasar por encima de Kai Havertz (26) y Nick Woltemade (24), como ya ha comprobado recientemente Deniz Undav.

Pero, en realidad, Tresoldi debe desempeñar un papel en los planes a corto y largo plazo de Nagelsmann debido a su perfil, su rendimiento en el Brujas y en la selección sub-21, así como a la propensión a las lesiones y la estructura de edad de sus competidores. Si a medio plazo no llega la llamada del seleccionador nacional, la DFB podría volver a dejar escapar un gran talento. En los últimos años ha habido ejemplos de ello a montones.

Fisnik Asllani juega ahora con Kosovo, Ibrahim Maza con Argelia, Kenan Yilmaz con Turquía, y Josip Stanisic, tras dos partidos internacionales con la sub-19 de Alemania, no solo es titular en el FC Bayern, sino también un líder indiscutible de la selección croata. Él solo habría podido resolver el gran problema de la DFB en la banda derecha, que ahora se ve obligada a cubrir con Joshua Kimmich.

Ahora, la delantera alemana de cara al Mundial cuenta, naturalmente, con un elenco de primer nivel: Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry y el posible regreso de Jamal Musiala. Sin embargo, Nagelsmann subrayó que quería «contar sin duda con un delantero» que «pueda resolver algo en el juego aéreo cuando necesitemos un gol y no podamos solucionarlo todo con los magos de atrás, porque el rival defiende muy atrás». Ahora bien, Tresoldi no es un experto reconocido en el juego de cabeza, pero sí que puede «resolver algo». Al fin y al cabo, ya ha marcado siete goles de cabeza con el Hannover y el Brujas, y Nagelsmann simplemente no tiene muchas alternativas en estos momentos.

En cualquier caso, el teléfono de Tresoldi está encendido, tanto para el seleccionador nacional como para otras federaciones y, sobre todo, para nuevos clubes. Con o sin Mundial: al jugador de 21 años le espera un verano emocionante que quizá le lleve de vuelta a Alemania, o ya mismo a su destino soñado: Milán, Italia.