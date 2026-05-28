«A veces hay que dar un paso atrás». El inversor Hasan Ismaik sugiere el descenso forzoso del TSV 1860 Múnich. ¿Qué le ha pasado esta vez?

El club necesita más que nueva financiación. «Requiere una reestructuración real, control financiero, cumplimiento normativo y una dirección que siga los estándares modernos, como ya hacen clubes y empresas de éxito», declaró el inversor.
«Tras tantos años, debemos ser sinceros: la situación actual no puede continuar. No busco culpar a la dirección, a los aficionados, al socio ni a mí mismo. Si los Löwen tuvieran que reconstruirse desde cero en ligas inferiores, no sería una vergüenza», afirmó Ismaik.
A diferencia de 2017, cuando el regreso al estadio Grünwalder de Giesing revitalizó a la afición y convirtió al 1860 en un club de barrio de culto, hoy ningún seguidor percibiría ese descenso como un renacimiento.
Aun así, sus palabras suenan lógicas y hasta sensatas. Pero sigue siendo un misterio por qué ha decidido ahora que el éxito deportivo ya no le importa.
Hace un año, la anterior directiva y él estuvieron a punto de caer en manos de un posible estafador; Una venta anunciada —y celebrada con pirotecnia por los aficionados en Múnich-Giesing— de las participaciones de Ismaik a un inversor misterioso fracasó en el último momento; aún no se sabe si ese inversor existió. Desde entonces, Ismaik quiere deshacerse de los Löwen cuanto antes. Según SPOX, en los últimos meses al menos tres grupos de inversores reales se acercaron a Ismaik; entre ellos, uno liderado por el exjugador Thomas Hitzlsperger y el excéptico Markus Rejek confirmó las conversaciones. No hubo acuerdo, quizá porque Ismaik consideró demasiado baja la oferta de decenas de millones.
Lo cierto es que sus acciones no ganarían valor con un nuevo descenso a la liga amateur.