A pocas horas del inicio de la jornada conmemorativa, Hasan Ismaik —accionista mayoritario desde hace 15 años de este club tan temperamental— Tras invertir más de 80 millones de euros, nunca ha acercado al club a la Champions League ni siquiera a la Bundesliga que prometió en su presentación. Horas antes del aniversario publicó un comunicado en redes sociales que confirmaba todas las inquietantes noticias y rumores de los últimos días.

Sí, Ismaik ha rescindido un préstamo clave que su empresa había confirmado hace semanas.

Sin ese préstamo, el TSV 1860 carece de los 2,7 millones de euros de liquidez que la DFB exige para otorgar la licencia de la próxima temporada en Tercera División.

Además, da a entender que prefiere regresar a la Regionalliga (cuarta división) antes que intentar, por novena vez, subir a Segunda.

No sería la primera vez: los Leones ya cayeron a cuarta tras el descenso deportivo de 2016/2017, cuando Ismaik autorizó la medida —o, más bien, envió un SMS con el número 4 a un reportero del Süddeutsche Zeitung mientras la directiva negociaba la financiación del déficit—.

Queda claro: la locura en el TSV 1860 sigue un método.



