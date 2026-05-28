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1860 FansGetty
Filippo Cataldo

Traducido por

«A veces hay que dar un paso atrás». El inversor Hasan Ismaik sugiere el descenso forzoso del TSV 1860 Múnich. ¿Qué le ha pasado esta vez?

FEATURES
1860 Múnich
3ª División

El histórico TSV 1860 Múnich está otra vez al borde del abismo: el inversor Hasan Ismaik insiste en un nuevo comienzo para el club, sin importar en qué liga. Pero lo que realmente le preocupa sigue siendo un misterio.

Hace 60 años, el TSV 1860 Múnich conquistó la Bundesliga, su mayor éxito. En aquella época los Leones eran los número uno en Alemania y sus héroes, Radi Radenkovic, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser, Fredi Heiß y compañía, brillaban más que Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier.

El club, que partía como favorito pero acabó en la zona media de la tabla en la última temporada de Tercera, rendirá homenaje esta noche a los campeones aún vivos con una recepción en una taberna del Viktualienmarkt muniqués.

Sin embargo, probablemente nadie tenga ánimo para celebrar.

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    A pocas horas del inicio de la jornada conmemorativa, Hasan Ismaik —accionista mayoritario desde hace 15 años de este club tan temperamental— Tras invertir más de 80 millones de euros, nunca ha acercado al club a la Champions League ni siquiera a la Bundesliga que prometió en su presentación. Horas antes del aniversario publicó un comunicado en redes sociales que confirmaba todas las inquietantes noticias y rumores de los últimos días.

    Sí, Ismaik ha rescindido un préstamo clave que su empresa había confirmado hace semanas.

    Sin ese préstamo, el TSV 1860 carece de los 2,7 millones de euros de liquidez que la DFB exige para otorgar la licencia de la próxima temporada en Tercera División.

    Además, da a entender que prefiere regresar a la Regionalliga (cuarta división) antes que intentar, por novena vez, subir a Segunda.

    No sería la primera vez: los Leones ya cayeron a cuarta tras el descenso deportivo de 2016/2017, cuando Ismaik autorizó la medida —o, más bien, envió un SMS con el número 4 a un reportero del Süddeutsche Zeitung mientras la directiva negociaba la financiación del déficit—.

    Queda claro: la locura en el TSV 1860 sigue un método.


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  • Hansa Rostock v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport

    Hasan Ismaik deja la puerta abierta a un acuerdo

    A diferencia de entonces, ahora hay esperanzas de llegar a un acuerdo antes de que venza el plazo fijado por la DFB a principios de junio. Ismaik presentó «un nuevo modelo de financiación sin intereses y con apoyo adicional para garantizar la permanencia del club en Tercera División», pero advirtió: «Este apoyo requiere transparencia y disciplina financiera para asegurar que los fondos se usen correctamente».

    También presentó otras soluciones para evitar la insolvencia y lograr la estabilidad, respetando los derechos del club y sus aficionados. “Sigo abierto al diálogo y solo falta la aprobación de la asociación”.

    Aunque al principio pareció un rayo de esperanza, Ismaik lo matizó de inmediato, pues no confía en llegar a un acuerdo.

  • TSV 1860 München v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport

    Para Hasan Ismaik, «no es determinante en qué liga juguemos hoy»

    «Hay que aceptar una verdad importante: el problema no puede seguir posponiéndose de una temporada a otra únicamente mediante nuevos préstamos», escribió Ismaik. Hasta aquí, todo comprensible. Sin embargo, omite que, en los últimos años, el club rechazó sus préstamos para incrementar el presupuesto, mientras sus representantes presionaban por más dinero en busca de éxitos deportivos.

    Ahora, el inversor —nunca muy querido por la afición del Löwen— da un giro de 180 grados: «A veces hay que dar un paso atrás para construir un futuro sólido. Si hay que reconstruir el club desde cero, debemos hacerlo con valentía y realismo», escribió.

    Para él, «no es decisivo en qué liga juguemos hoy, sino que construyamos un club capaz de volver con fuerza y perdurar durante muchos años».

  • TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport

    TSV 1860: Hace un año, Ismaik y los Leones casi cayeron en manos de un posible estafador.

    El club necesita más que nueva financiación. «Requiere una reestructuración real, control financiero, cumplimiento normativo y una dirección que siga los estándares modernos, como ya hacen clubes y empresas de éxito», declaró el inversor.

    «Tras tantos años, debemos ser sinceros: la situación actual no puede continuar. No busco culpar a la dirección, a los aficionados, al socio ni a mí mismo. Si los Löwen tuvieran que reconstruirse desde cero en ligas inferiores, no sería una vergüenza», afirmó Ismaik.

    A diferencia de 2017, cuando el regreso al estadio Grünwalder de Giesing revitalizó a la afición y convirtió al 1860 en un club de barrio de culto, hoy ningún seguidor percibiría ese descenso como un renacimiento.

    Aun así, sus palabras suenan lógicas y hasta sensatas. Pero sigue siendo un misterio por qué ha decidido ahora que el éxito deportivo ya no le importa.

    Hace un año, la anterior directiva y él estuvieron a punto de caer en manos de un posible estafador; Una venta anunciada —y celebrada con pirotecnia por los aficionados en Múnich-Giesing— de las participaciones de Ismaik a un inversor misterioso fracasó en el último momento; aún no se sabe si ese inversor existió. Desde entonces, Ismaik quiere deshacerse de los Löwen cuanto antes. Según SPOX, en los últimos meses al menos tres grupos de inversores reales se acercaron a Ismaik; entre ellos, uno liderado por el exjugador Thomas Hitzlsperger y el excéptico Markus Rejek confirmó las conversaciones. No hubo acuerdo, quizá porque Ismaik consideró demasiado baja la oferta de decenas de millones.

    Lo cierto es que sus acciones no ganarían valor con un nuevo descenso a la liga amateur.