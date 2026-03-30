Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración del Bayern de Múnich, ha reaccionado con tranquilidad ante los rumores sobre una posible salida del jugador estrella Michael Olise. La semana pasada se había especulado vagamente con un posible fichaje del francés por el Liverpool FC, y al parecer tanto el Real Madrid como el FC Barcelona estarían siguiendo de cerca la evolución del extremo.
Traducido por
«A todos les hace sonreír»: en el FC Bayern nadie se toma en serio los rumores sobre una superestrella
«Estos rumores hacen sonreír a todos en el club», aclaró Rummenigge en una entrevista con un periodista del diario deportivo español AS. «Ustedes saben mejor que nadie cómo funciona el circo mediático. Le quedan tres años de contrato; no hay nada más que decir al respecto. La gente viene al estadio por jugadores como él», añadió.
Anteriormente, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, ya habían declarado que Olise no estaba en venta. «No le damos ninguna importancia», dijo Eberl en Sport Bild sobre una posible marcha de Olise. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», afirmó Dreesen, convencido de que el francés no se marchará de Múnich en un futuro próximo.
- (C)Getty Images
¿Vinicius Junior en el Bayern de Múnich? «Esa pregunta ni siquiera se plantea»
También no dejan de surgir especulaciones sobre una posible marcha de Vinicius Junior. La gran estrella del Real Madrid se enfrentará al FC Bayern la próxima semana en los cuartos de final de la Liga de Campeones. A la pregunta de si el brasileño encajaría en el Bayern, Rummenigge respondió: «Esa pregunta ni siquiera se plantea: es invaluable y ya está en el club ideal. No me sorprendería que fuera uno de los jugadores favoritos de Florentino Pérez (presidente del Real Madrid, nota del editor)».
Rummenigge no pudo afirmar con certeza cómo continuará la carrera de Vinícius Jr.: «He oído que algunos clubes saudíes le han llamado, pero no creo que se vaya. Florentino hará todo lo posible por retenerlo», pronosticó.
- Getty Images Sport
Karl-Heinz Rummenigge se deshace en elogios hacia Fede Valverde, del Real Madrid
Rummenigge se deshizo en elogios hacia un jugador del Real Madrid en una entrevista, pero no se trataba de Vinicius Junior. «Debo reconocer que Valverde me cae muy bien, y eso ya era así mucho antes de su hat-trick contra el City», afirmó el presidente del Bayern.
En el equipo blanco, el uruguayo ha brillado en las últimas semanas en el centro del campo, que se ha reorganizado, entre otras cosas, tras el fin de la carrera de Toni Kroos. «Era él quien llevaba las riendas y se encargaba de que los delanteros pudieran brillar», recordó Rummenigge al repasar la era de Kroos en el Real Madrid. «No es fácil llenar ese vacío», comentó.
Las estadísticas de Michael Olise en la temporada 2025/26:
Partidos: 39 Minutos jugados: 3128 Goles: 16 Asistencias: 27