En las 24 horas previas al anuncio oficial de la convocatoria, el viernes por la mañana, se filtraron tantos descartes que muchos se preguntaron quiénes viajarían. Por deducción, al final quedó claro quiénes integraban la lista del técnico alemán.

Fiel a su lema «el equipo por encima del talento», dejó fuera a varios nombres destacados y a otros que parecían merecer un lugar, lo que desató una fuerte reacción en redes y medios.

«Queremos un plantel equilibrado», afirmó Tuchel en rueda de prensa. «Si hubiéramos convocado a todos, habríamos tenido que dejar fuera a varios talentos extraordinarios. De cualquier modo, si hubiéramos llamado a esos nombres, otros cinco importantes se habrían quedado fuera y hablaríamos de ellos. Es parte del trabajo».

Pero si Inglaterra fracasa en Norteamérica este verano y no gana el Mundial, este momento se recordará como el inicio del declive.

En GOAL analizamos quiénes son los ganadores y los perdedores tras el polémico anuncio de la convocatoria de Inglaterra.