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SinnerGetty Images

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¿A punto de derrumbarse... y de una eliminación sensacional? El drama del gran favorito Jannik Sinner en Roland Garros

Jannik Sinner, favorito del torneo, sufre graves problemas físicos en el Abierto de Francia, en París.

En la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el italiano partía como favorito. Sin embargo, en el tercer set, con 5-2 a su favor, su nivel cayó y apenas conectaba la pelota. Con 33 grados a la sombra, el calor le pesó y el número uno buscó una y otra vez la escasa sombra de la pista central.

  • En los últimos años, Sinner había sufrido el calor en varias ocasiones; ante Cerúndolo, los problemas empezaron en el tercer set. En su banquillo reinaba la perplejidad cuando cedió su servicio sin ganar ni un punto. Con el marcador 6-3, 6-2 y 5-4 a su favor, pidió un tiempo muerto médico al sentirse «mareado».

    Volvió a la pista, pero siguió sin convencer: perdió el tercer set y sufrió un break en el cuarto. Ahora afronta una eliminación inesperada.

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