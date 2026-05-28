¿A punto de derrumbarse... y de una eliminación sensacional? El drama del gran favorito Jannik Sinner en Roland Garros

En los últimos años, Sinner había sufrido el calor en varias ocasiones; ante Cerúndolo, los problemas empezaron en el tercer set. En su banquillo reinaba la perplejidad cuando cedió su servicio sin ganar ni un punto. Con el marcador 6-3, 6-2 y 5-4 a su favor, pidió un tiempo muerto médico al sentirse «mareado».

Volvió a la pista, pero siguió sin convencer: perdió el tercer set y sufrió un break en el cuarto. Ahora afronta una eliminación inesperada.