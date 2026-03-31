¿A prueba de críticas? Kylian Mbappé explica por qué se encuentra al mismo nivel que Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid

Tras varios años de intensas especulaciones sobre su posible fichaje por un equipo español, Mbappé finalmente dio ese paso en 2024, al llegar al final de su contrato con el París Saint-Germain y convertirse en agente libre.

Inicialmente se le asignó el dorsal número 9 en Madrid —el mismo que Ronaldo también lució tras su fichaje procedente del Manchester United en 2009—, pero ahora lleva el número 10. A Mbappé se le ha pedido que lidere la línea de ataque como delantero centro, dejando atrás su anterior posición preferida en la banda izquierda.

Sus números han justificado esa decisión, ya que ha visto puerta en 82 ocasiones en 94 partidos disputados en todas las competiciones. El jugador de 27 años ha mantenido un promedio de más de un gol por partido esta temporada.

Mbappé ha saboreado el éxito en la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental con el Real Madrid, pero los grandes títulos —como la Liga y la Champions League— se le han escapado. No se le puede acusar de no dar lo mejor de sí mismo por el bien del equipo.