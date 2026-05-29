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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Traducido por

A pesar de sus problemas financieros, el Barcelona ha gastado 180 millones de euros en fichajes. ¿Cómo puede permitirse contratar también a Anthony Gordon y a Julián Álvarez?

Primera División
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

A pesar de sus problemas crónicos de liquidez, el Barcelona de repente puede permitirse pagar 80 millones de euros por Anthony Gordon y, posiblemente, 100 millones por Julián Álvarez. ¿Cómo? He aquí el motivo.

«¡El Barcelona no tiene ni un céntimo!», declaró la leyenda del Bayern a la cadena ARD tras ganar 3-0 al VfB Stuttgart en la final de la Copa DFB. Al preguntarle si temía perder a Harry Kane, respondió con esa frase. Desde hace meses circulan rumores sobre la posible salida del capitán inglés y el interés del Barça.

Poco debe temer por Kane, pero el Barça sí le arrebató al Bayern a Anthony Gordon, fichaje deseado desde hacía tiempo, pagando unos 80 millones de euros al Newcastle que el campeón alemán no quiso igualar.

¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo superó sus problemas de inscripción? ¿Y cómo planea pagar otros 100 millones por Julián Álvarez?

  • La elevada deuda del Barcelona lo ha forzado a cerrar acuerdos inusuales para obtener liquidez y, además, los problemas de inscripción han complicado la gestión de la plantilla en los últimos años. Sin embargo, ese quebradero de cabeza podría desaparecer pronto.

    Según Sport, solo necesita entre 12 y 14 millones de euros para cumplir de nuevo con la regla 1:1, que permite gastar o invertir un euro por cada euro ganado o ahorrado. Si no lo logra, solo podrá destinar el 25 % de sus ingresos, límite que ha frenado sus fichajes en las últimas temporadas.

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  • Lewandowski se marcha, y se espera que Torres y Casado sigan sus pasos.

    La salida inminente de Robert Lewandowski, cuyo contrato expira, aliviará al instante la masa salarial del Barça, ya que el delantero polaco era el mejor pagado. Además, el club renunciaría a fichar a Marcus Rashford, cedido por el Manchester United y situado en el mismo rango salarial.

    El ahorro conjunto aliviará las finanzas del club para nuevas inversiones.

    Aun así, el club sigue muy endeudado: con la reforma del Camp Nou, la deuda llega a 2.600 millones de euros, por lo que necesita ingresos para fichar a Gordon o Álvarez y cumplir con el fair play financiero de LaLiga.

    Según Sport, los delanteros Ferran Torres y Marc Casado podrían generar ingresos y liberar margen salarial. Ambos podrían incluirse en un posible intercambio por Álvarez, ya que el Atlético de Madrid lleva tiempo interesado en Casado; aún así, primero hay que ultimar los detalles antes de cualquier fichaje.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La ofensiva de fichajes del Barça: ¿es Anthony Gordon solo el principio?

    Marc-André ter Stegen ya no entra en los planes a largo plazo del club; su venta o cesión aliviaría la masa salarial de Flick. Ansu Fati, antiguo heredero de Messi, ha pasado el último año cedido en Brighton y Mónaco; su traspaso aportaría fondos urgentes.

    La situación financiera del club sigue siendo delicada, pero la relativa flexibilidad de la normativa salarial española, unida al retorno al límite de gasto de 1:1, podría dar al presidente Joan Laporta y al director deportivo Deco algo de margen en el mercado de fichajes. Anthony Gordon podría ser solo el primero de varios refuerzos.