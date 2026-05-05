A pesar de su mal momento, Chelsea aún puede clasificar a la Liga de Campeones, pero necesita un favor del Aston Villa

El Chelsea perdió 3-0 en casa ante el Nottingham Forest y quedó noveno en la Premier League. A tres jornadas del final, está a diez puntos del quinto puesto y ya no puede clasificarse por la vía habitual. Aun así, queda una opción complicada: terminar sexto y esperar resultados favorables en Europa.

Según el sistema de plazas por rendimiento europeo de la UEFA, las ligas con mejores resultados colectivos pueden obtener un puesto extra en la Liga de Campeones. Por tanto, el sexto de Inglaterra podría entrar si el ganador de la Europa League acaba entre los cinco primeros de la Premier.