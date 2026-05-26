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A pesar de su lesión, Alphonso Davies aún puede jugar en el Mundial; se perderá solo el debut del Grupo B
Una lesión pone en peligro la participación de Davies en el Mundial
Marsch ha dado buenas noticias sobre la lesión de Davies de cara al Mundial. El defensa del Bayern de Múnich se recupera de una rotura en el tendón de la corva sufrida ante el París Saint-Germain, lo que generó dudas sobre su participación en el torneo que se celebra en su país. Davies fue incluido en la lista preliminar de 32 jugadores de Canadá, aunque permanece en Alemania para seguir con la primera fase de su rehabilitación.
El seleccionador confía en que el jugador de 25 años pueda participar en algún momento del torneo, aunque probablemente no llegue al debut del Grupo B contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio. Esta semana Canadá se concentró en Charlotte antes de los amistosos contra Uzbekistán e Irlanda, como parte de su preparación.
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Marsch insiste en que Davies jugará en el Mundial
Durante la concentración de Canadá, Marsch admitió a los periodistas que Davies probablemente se pierda el primer partido, pero confía en que llegue a tiempo para el torneo.
«Sí, creo que Alphonso jugará en el Mundial», afirmó Marsch, según cita ESPN. «No, no creo que esté listo para el 12 de junio. Pero ya veremos».
Marsch presenta el plan de recuperación para el defensa del Bayern
Davies, con 58 partidos y 15 goles, es clave para Canadá. Su velocidad y experiencia son vitales de cara al Mundial que el país organizará junto a Estados Unidos y México.
«El Bayern le ha sometido a ciertos protocolos que pueden aplicar en Alemania y que no pueden hacer en Norteamérica», añadió Marsch. «Esa es una de las razones por las que se quedó en Alemania, porque creemos que allí disponen de técnicas avanzadas en cuanto a los tratamientos que puede recibir, así que pensamos que ha sido positivo. Además, le están apoyando mucho y quieren verle jugar en el Mundial. Creo que entienden que es importante apoyar a sus jugadores, tanto en el club como en la selección».
«Alfonso llegará el 31 a Edmonton. Hablamos con el Bayern y acordamos que siga su tratamiento hasta el 28, luego le daremos unos días de descanso. Se unirá el 31 y seguiremos su rehabilitación para que esté listo y se sume al equipo».
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La atención se centra ahora en el calendario de recuperación de Davies
Canadá anunciará este viernes su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial, y se espera que Davies esté incluido pese a sus problemas físicos. Las próximas semanas serán clave para saber si llega a tiempo a la fase de grupos. Marsch y su cuerpo técnico le vigilarán en los amistosos contra Uzbekistán e Irlanda. Aunque perderse el debut sería un golpe, Canadá confía en que Davies se recupere pronto y aporte su talento al equipo anfitrión.