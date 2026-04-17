A Michael Carrick, un «señor», le aconsejaron que aplicara en el Manchester United las tácticas de «gobierno mediante el miedo» de Sir Alex Ferguson

Sharpe afirma que los legendarios estándares de la era Ferguson se basaban en una autoridad absoluta, algo que ahora falta en Old Trafford. Aun así, cree que incluso alguien de la «clase» de Carrick debe saber intimidar a sus jugadores cuando bajan el rendimiento.

«Michael Carrick y Sir Alex Ferguson son personalidades opuestas», declaró Sharpe al sitio de apuestas BetWright. «Carrick es tranquilo; los jugadores ya han hablado de su apoyo desde que llegó. Era un jugador con clase y seguirá siéndolo como entrenador.

Sir Alex imponía miedo y controlaba a un plantel agresivo; su liderazgo firme fue clave en el éxito. Nadie discute el palmarés de Sir Alex, pero Carrick debería robarle algo de esa agresividad para empujar a los jugadores cuando lo necesiten, como tras el partido contra el Leeds».