A la sombra de Yan Diomande y compañía: el «Lionel Messi» del RB Leipzig vive un año para olvidar

En su primera temporada completa con los «Bullen», las cualidades de Maksimovic apenas se vieron. Al inicio, una lesión en el muslo le impidió sumarse a la pretemporada, y aunque luego se puso a punto, el entrenador Ole Werner apenas le dio minutos.

Debutó como suplente en la jornada 3 ante el 1. FC Köln y, hasta el parón invernal, sumó otras cinco breves actuaciones en la Bundesliga. En la Copa DFB jugó 20 minutos contra el Energie Cottbus en segunda ronda y solo dos en octavos.

Tras el parón invernal sus oportunidades se redujeron aún más y, a partir de entonces, Werner apenas contó con él. A partir de la jornada 20 solo entró en cinco convocatorias y se quedó fuera de los once siguientes partidos. En total suma apenas 108 minutos en diez apariciones, ninguna superior a 23 minutos, y aún no ha participado en ningún gol.

Sin embargo, en Leipzig nadie piensa (todavía) en rendirse. A finales del año pasado, Werner destacó que Maksimovic tenía talento suficiente para imponerse en un equipo de Leipzig de gran calidad, pero que aún debía mejorar físicamente para poder reclamar minutos de juego con regularidad.

«Se está acercando poco a poco; me gusta mucho su forma de trabajar, porque es muy claro y sabe exactamente en qué aspectos debe mejorar, y lo hace con gran entusiasmo y mucha disposición», elogió el entrenador del RBL. «Es un jugador del que aún vamos a disfrutar mucho, porque, por naturaleza, ve cosas en el campo que pocos otros ven y técnicamente tiene todas las posibilidades. Cuando dé el siguiente paso, se convertirá en un jugador extraordinario».

Para evitar repetir el fiasco de la temporada pasada, ahora se plantea ceder al jugador de 19 años. Según Sky, el club valoraría cederlo un año para que adquiera la dureza necesaria. La decisión es suya: competir en Leipzig o sumar minutos en otro equipo.