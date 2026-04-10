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محمد صلاح - أسطورة ليفربولkooora

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A la espera de Salah... ¿Cómo le arrebató la Liga Saudí el título de campeón de Europa al Liverpool?

FEATURES
M. Salah
J. Henderson
Fabinho
G. Wijnaldum
S. Mane
R. Firmino
Liverpool
Liga de Campeones
1ª División
Egipto
Inglaterra
Brasil
Países Bajos
Senegal
Arabia Saudita

El futbolista egipcio está a punto de fichar por el Roshen el próximo verano

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, podría seguir el camino de otros exjugadores del club inglés tras anunciar su salida al final de la temporada.

El mes pasado anunció su salida del Liverpool al final de esta temporada, y varios informes lo sitúan en un club de la Liga Saudí este verano.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Quínteto de campeones de Europa

    Si se confirma, Salah sería el sexto jugador del once inicial del Liverpool en la final de la Champions 2019 contra el Tottenham que ficha por la Liga Saudí.

    El astro egipcio marcó de penalti el primer gol de los «Reds», que vencieron 2-0 al Tottenham en el Wanda Metropolitano y conquistaron su sexta y última Liga de Campeones tras 14 años de ausencia.

    La alineación titular del Liverpool en ese partido fue la siguiente:

    Portero: Alisson Becker

    Defensa: Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson

    Centrocampo: Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson

    Delantera: Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

    Todos los delanteros de esa alineación, menos Salah, han jugado después en la Liga Saudí; se espera que la estrella egipcia complete el sexteto pronto.

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  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Fabinho... el héroe del doblete

    En verano de 2023 llegaron a la Liga Saudí cinco jugadores, entre ellos el centrocampista brasileño Fabinho, fichaje de Al-Ittihad procedente del Liverpool por unos 47 millones de euros.

    Aunque la primera temporada fue irregular, en la segunda el equipo logró el doblete de la Liga Roshen y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y Fabinho fue clave en ese éxito histórico.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    Henderson... Un viaje breve

    Ese verano, el centrocampista inglés Jordan Henderson, procedente del Liverpool, fichó por el Al-Ittihad en una operación valorada en 14 millones de euros.

    Sin embargo, su paso fue breve: en enero de 2024 fichó por el Ajax y en verano de 2025 se incorporó al Brentford.

  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Vinaldum... la estrella del Al-Ittihad

    El centrocampista holandés Georginio Wijnaldum llegó a la Liga Saudí dos años después de dejar el Liverpool.

    Tras pasar del Liverpool al París Saint-Germain en 2021 y luego a la Roma en 2022, el Al-Ittihad lo fichó en 2023 por 8 millones de euros, según la prensa.

    Desde su llegada al club del este, el centrocampista holandés ha mostrado un gran nivel tanto con Steven Gerrard como con su actual técnico, Saad Al-Shehri, con quien ha alcanzado su mejor versión.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Mani... el héroe de los árabes

    En verano de 2023, el extremo senegalés Sadio Mané llegó a la Liga Saudí. El Al-Nassr lo fichó del Bayern Múnich por 30 millones de euros, un año después de su salida del Liverpool.

    Desde entonces, ha demostrado su valor para el equipo de la capital, aunque solo ha ganado un título: la Liga Árabe de Clubes de 2023, pocos días después de fichar.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Firmino... Campeón de Asia

    El quinto jugador es el brasileño Roberto Firmino, que fichó por el Al Ahly en verano de 2023 con transferencia gratuita tras acabar su contrato con el Liverpool.

    Dos temporadas después, se marchó al Al Sadd de Catar como campeón continental: llevó al Al Ahli a su primer título de la Liga de Campeones de Asia y fue nombrado mejor jugador del torneo.

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