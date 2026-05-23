¡A José Mourinho le dicen que se mantenga al margen! El nuevo entrenador del Real Madrid asiste a la final de la Copa del Bayern en medio de los rumores sobre Michael Olise, pero el presidente del club advierte de que el francés es «invendible»

Sky Sports informó que Mourinho fue visto el sábado por la tarde saliendo del Hotel Adlon Kempinski de Berlín con una gorra azul y una camiseta informal, rumbo al Olympiastadion. El técnico de 63 años estaba en la capital alemana para ver la final de la DFB-Pokal entre Bayern Múnich y Stuttgart, lo que reavivó los rumores sobre sus planes de fichajes de verano, justo cuando se prepara para asumir el banquillo del Real Madrid.

Le acompañaba Hendrik Schauerte, de la agencia Gestifute, propiedad de Jorge Mendes. Su presencia en la tribuna VIP, cuando se espera que su regreso al banquillo blanco se haga oficial en días, indica que la renovación de la plantilla ya está en marcha.