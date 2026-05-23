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¡A José Mourinho le dicen que se mantenga al margen! El nuevo entrenador del Real Madrid asiste a la final de la Copa del Bayern en medio de los rumores sobre Michael Olise, pero el presidente del club advierte de que el francés es «invendible»
Mourinho, visto en la final de la Copa DFB
Sky Sports informó que Mourinho fue visto el sábado por la tarde saliendo del Hotel Adlon Kempinski de Berlín con una gorra azul y una camiseta informal, rumbo al Olympiastadion. El técnico de 63 años estaba en la capital alemana para ver la final de la DFB-Pokal entre Bayern Múnich y Stuttgart, lo que reavivó los rumores sobre sus planes de fichajes de verano, justo cuando se prepara para asumir el banquillo del Real Madrid.
Le acompañaba Hendrik Schauerte, de la agencia Gestifute, propiedad de Jorge Mendes. Su presencia en la tribuna VIP, cuando se espera que su regreso al banquillo blanco se haga oficial en días, indica que la renovación de la plantilla ya está en marcha.
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La estrella del Bayern, en el punto de mira
Olise, ya una de las mayores promesas del fútbol europeo, atrae el interés de Mourinho. El extremo francés ha brillado en la Bundesliga y su fichaje podría dar un nuevo impulso al ataque del Madrid.
Mourinho acudió invitado por el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, pero su mirada se centró en el campo. Aunque su regreso al Bernabéu aún se negocia, su presencia en Berlín confirma que Olise encabeza su lista de fichajes.
Hoeness lanza una severa advertencia sobre el mercado de fichajes
El presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, respondió rápido a los rumores sobre el interés de Mourinho en Olise. Dejó claro que el jugador no se irá: «Puede mirarlo con cinco ojos; no lo tendrá».
«Puede fijarse todo lo que quiera en Olise; no se lo va a llevar», declaró el presidente honorario del Bayern. «Sigue siendo intransferible. Espero no encontrarme con él, porque se habría ahorrado el viaje desde Madrid».
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La increíble temporada de Olise
Olise ha sido nombrado mejor jugador de la Bundesliga de la presente temporada. Antes del partido contra el Stuttgart, el extremo ha jugado 52 partidos con el Bayern, con 22 goles y 30 asistencias. Su gran temporada incluyó la clasificación del equipo alemán sobre el Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones, con una asistencia en la ida y un gol en la vuelta.