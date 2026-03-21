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A Harry Kane le han dicho que solo batirá el récord de Robert Lewandowski en la Bundesliga si el Real Madrid elimina al Bayern de Múnich de la Liga de Campeones
Kane, en plena forma con el Bayern
Kane está en un estado de forma increíble esta temporada, habiendo marcado la impresionante cifra de 31 goles en lo que va de campaña. Necesita 11 más, en siete partidos, para superar el récord de Lewandowski de 41 goles en la temporada 2020/21. Hamann, sin embargo, cree que la Liga de Campeones supone un reto importante para la ambición de Kane, ya que el Bayern se enfrentará al Real Madrid en un partido de eliminatoria de gran repercusión, y considera que hay que dosificar los minutos del delantero. La última vez que se enfrentaron estos dos pesos pesados, Kane fue sustituido a falta de 10 minutos para el final, con el Bayern buscando el empate, en un partido que acabaron perdiendo, y Hamann cree que repetir eso sería un desastre.
Declaró a Sky: «Hace dos años tenía el récord al alcance de la mano y quería batirlo. En Madrid se fue cuando quedaban diez minutos, cuando estaban más lejos».
Y añadió: «Creo que al Bayern y a Kane les vendría bien dejar este récord en el baúl de los recuerdos. Porque lo importante es que pasen una ronda en la Champions —e idealmente una más— y que ganen la Champions».
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Hamann advierte de que no se repita el mismo error
Hamann le ha dicho a Kane que anteponga el equipo a la búsqueda de reconocimientos individuales.
Y continuó: «Esos récords personales —que quizá sean importantes para él— no deberían importarle realmente. Lo importante es el éxito del equipo. Y como dije: volvió, luego vino el Stuttgart. Jugó 90 minutos a 35 grados y tres días después se lesionó en Madrid en el minuto 80. Una situación así no debe volver a repetirse».
Aunque Hamann pueda parecer pesimista, Lothar Matthäus, otro exícono del Bayern, cree que tienen el talento necesario para ganar un triplete histórico, con Kane al frente.
Dijo: «El Bayern es el equipo que mejor está rindiendo actualmente en Europa. No solo por dos partidos, sino a lo largo de todo el año. Por eso, para mí, el Bayern es también el favorito frente al Real Madrid.
«Creo que el Bayern no solo puede ganar el título, sino incluso el triplete este año. Las posibilidades están ahí, sin duda, y la calidad del equipo es excelente en ambos extremos del campo».
¿Se avecina un Balón de Oro?
El exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa, Emile Heskey, ha opinado sobre el estado de forma de Kane y ha incluido al exjugador del Tottenham entre los candidatos al mayor galardón individual de este deporte.
En declaraciones a GOAL, afirmó: «Está a la altura, ¿no? Sin duda entra en la discusión, sobre todo si tenemos en cuenta lo que realmente ha hecho: todos los goles, los récords de goles que está batiendo... Sin duda está a la altura. Lo interesante es que estamos hablando de Harry Kane como Balón de Oro; ¿habría sido lo mismo si se hubiera quedado en Inglaterra? Probablemente no».
Sin embargo, el propio Kane es muy consciente de que tendrá que ganar uno de los trofeos más importantes del fútbol para hacerse con el premio, y acepta que debe levantar la Champions League con el Bayern o el Mundial con Inglaterra.
Sobre la lucha por ese premio, dijo: «Obviamente, me encantaría ganar el Balón de Oro. En esencia, es un trofeo de equipo que gana el mejor jugador de ese equipo, así que, independientemente de cómo te vaya en una temporada, a menos que ganes las competiciones más importantes, esta vez será un ganador de la Liga de Campeones o un ganador del Mundial».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Bayern se enfrentará al Friburgo el 4 de abril, antes de medirse al Real Madrid. Queda por ver si jugará en ambos partidos o si se le dará descanso en el encuentro de la Bundesliga. Antes, representará a Inglaterra durante el parón internacional.
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