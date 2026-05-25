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¿A dónde se va Julián Álvarez? El delantero del Atlético de Madrid quiere marcharse ante el interés del PSG, el Arsenal y el Barcelona
Álvarez rechaza una oferta contractual sin precedentes
Álvarez ha sorprendido al Metropolitano al rechazar una millonaria oferta de renovación del Atlético de Madrid.
La propuesta lo habría convertido en el mejor pagado de la plantilla de Diego Simeone, con unos ingresos, según se informa, de 10 millones de euros por temporada. A pesar de los esfuerzos del club por asegurar su futuro a largo plazo, el delantero parece dispuesto a marcharse.
Su actual contrato, vigente hasta 2030 y con una cláusula de 500 millones, no ha impedido su rechazo.
Según Marca, el jugador ya no confía en la dirección deportiva del club y busca un proyecto con más garantías de títulos.
- AFP
Barcelona se perfila como el destino preferido
Pese al interés de la Premier League y la Ligue 1, Álvarez quiere fichar por el Barcelona.
El exjugador del Manchester City está encantado con el proyecto del Camp Nou y dispuesto a dejar su condición de estrella en el Atlético para jugar al lado de Lamine Yamal y Raphinha.
Su deseo de unirse a un «proyecto más fuerte» ha desanimado a los responsables del Atlético a medida que se acerca el mercado de fichajes.
Al ser preguntado por el futuro del jugador tras la temporada, el entrenador Simeone se desentendió: «¿El futuro de Julián? Es una pregunta para él, imagino que ya habrá tomado una decisión».
El Atlético fija un precio de venta desorbitado
El Real Madrid no quiere dejar marchar a su valioso delantero, menos aún a un rival directo como el Barcelona, por una cantidad baja.
Según se informa, el club ha comunicado al representante del jugador, Fernando Hidalgo, que solo considerará ofertas superiores a 150 millones de euros. Dadas las conocidas dificultades económicas del Barcelona, alcanzar esa valoración sigue siendo un obstáculo importante para el gigante catalán.
Además, la directiva colchonera muestra frustración por la influencia del entorno del jugador.
Se acusa a Hidalgo de intervenir en exceso, como ocurrió en su traspaso desde el Manchester City. Aunque algunos en el club quieren mantener la postura, el director deportivo, Mateu Alemany, ve en una posible venta la ocasión de renovar la plantilla.
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La relación de Simeone y sus perspectivas de futuro
A pesar de la polémica por su traspaso, la relación entre Álvarez y Simeone se mantiene profesional. «La Araña» ha tenido una temporada productiva a las órdenes de su compatriota, con más de 20 goles, y conservó la confianza del técnico incluso durante cuatro meses sin anotar.
Simeone ha sido uno de sus mayores defensores y su gesto de incredulidad al valorar al delantero —«¿En serio?»— en una rueda de prensa lo demuestra.
Sin embargo, con Arsenal y PSG al acecho, al Atlético le costará retener a un jugador que busca salida.