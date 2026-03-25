Estas son las principales razones que han llevado al jugador a anunciar su despedida del Liverpool al final de esta temporada; al igual que el club, él también está listo para pasar página y afrontar un futuro por escribir: ¿dónde jugará? Por el momento no han llegado propuestas concretas, por lo que trazar un camino con certeza resulta complicado, y su agente también ha explicado que, por ahora, no hay nada. Una de las hipótesis sigue siendo la Saudi Pro League, desde la que ya en las últimas ventanas de fichajes hubo clubes que se adelantaron para intentar convencer a Salah a base de millones. Lo intentaron el verano pasado y en enero, pero el egipcio siempre negó con la cabeza rechazando las superofertas. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado.