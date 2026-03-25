Tras nueve años en el Liverpool, Momo Salah ha anunciado su despedida de los Reds: el delantero egipcio se marchará al final de la temporada, adelantando un año el fin de su relación con el club inglés a pesar de que su contrato expira en junio de 2027; y los directivos del club ya le han comunicado que no se opondrán a su decisión: si ha decidido marcharse, le dejarán irse sin ponerle trabas. El exjugador de la Roma y la Fiorentina ha sido durante años el mejor jugador del Liverpool y, en ocasiones, el mejor jugador de la Premier League, con números propios de un jugador de talla mundial, pero ahora las partes han llegado al final de un ciclo.
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¿A dónde irá Salah el año que viene?: su despedida del Liverpool, su relación con Slot y el punto sobre su futuro
EL NUEVO PROYECTO DE LIVERPOOL
Detrás de la decisión de Salah de abandonar el club se esconde también una relación tensa y complicada con el entrenador de los Reds, Arne Slot, con quien ya hubo algunos problemas el año pasado y, tras ese episodio, ambos no lograron limar asperezas de forma definitiva. Además, el Liverpool está pasando página y comenzando un nuevo capítulo: en las últimas ventanas de fichajes se ha apostado sobre todo por jugadores en pleno auge —dos nombres destacan por encima de todos: Isak y Wirtz— y, con el tiempo, el papel central de Salah en el proyecto del Liverpool se ha ido desmoronando cada vez más; hoy en día, el egipcio ya no ocupa un primer plano como antes, y el club está apostando por otros jugadores para iniciar un nuevo proyecto.
¿A DÓNDE PODRÍA IR SALAH?
Estas son las principales razones que han llevado al jugador a anunciar su despedida del Liverpool al final de esta temporada; al igual que el club, él también está listo para pasar página y afrontar un futuro por escribir: ¿dónde jugará? Por el momento no han llegado propuestas concretas, por lo que trazar un camino con certeza resulta complicado, y su agente también ha explicado que, por ahora, no hay nada. Una de las hipótesis sigue siendo la Saudi Pro League, desde la que ya en las últimas ventanas de fichajes hubo clubes que se adelantaron para intentar convencer a Salah a base de millones. Lo intentaron el verano pasado y en enero, pero el egipcio siempre negó con la cabeza rechazando las superofertas. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado.