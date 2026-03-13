«A Declan Rice no le habría importado»: la leyenda del Sunderland hace una sorprendente elección para el premio al Jugador del Año de la PFA

El exdelantero del Sunderland Goodman encaja en esa categoría; este hombre, que pasó tres años en Wearside como jugador —y que habla en colaboración con https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/—, declaró a GOAL: «¿Sería descabellado que Granit Xhaka fuera elegido Jugador del Año de la PFA? No, en absoluto. Dado que este es el único premio que votan sus compañeros de profesión, no me sorprendería en absoluto. Ha estado increíble, absolutamente increíble dentro y fuera del campo. Ha elevado el nivel en todo el club.

«Los chicos que lograron el ascenso del Sunderland desde la Championship se habrán beneficiado todos de los estándares que él establece en el club, especialmente en los entrenamientos y en los partidos. Es exigente consigo mismo, pero también lo es con los demás. Ya no hay muchos líderes así, por desgracia.

«Si yo siguiera jugando, le daría mi voto para el Jugador de la Temporada de la PFA, de verdad que sí. Ni siquiera por parcialidad, sino por todo lo que he visto en la Premier League esta temporada. Hay jugadores increíbles, pero lo que él ha hecho y la influencia que ha tenido en el equipo han sido excepcionales.

«Recordemos que este equipo quedó cuarto en la Championship la temporada pasada. Sé que hay un montón de fichajes nuevos, pero Xhaka ha sido el que ha mantenido y cohesionado todo el conjunto, además de liderar en el campo; ha sido un esfuerzo extraordinario.

«Sinceramente, sin ningún tipo de sesgo, él tendría mi voto. Ni siquiera creo que a Declan Rice le molestara que Granit Xhaka ganara el premio. Por lo que he visto de Declan Rice, por lo que le oigo decir y por lo que me cuentan de su carácter, es un gran chico.

«Si Declan Rice lo analizara todo racionalmente, formaría parte de un equipo brillante que probablemente ganará la Premier League y quizá algo increíble. No creo que ni siquiera él, sabiendo lo que sé de él, pensara que lo que Xhaka ha hecho en el Sunderland no ha sido increíble».